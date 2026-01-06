アメリカのトランプ政権に拘束され麻薬テロなどの罪に問われているベネズエラのマドゥロ大統領の初公判がニューヨークで開かれました。裁判所前から中継です。

初公判は日本時間6日午前2時頃からおよそ30分間、こちらマンハッタンの連邦地裁で行われ、現在も世界中のメディアが裁判所前から報道しています。

マドゥロ大統領は無罪を主張しました。

マドゥロ氏と妻は麻薬テロやコカイン密輸など4つの罪で起訴されていて、アメリカメディアによりますとマドゥロ氏はスペイン語で、「私は無実で、無罪だ」と語り、妻も「潔白だ」と訴えました。

また、マドゥロ氏は「拉致されてここにいる」「今もわが国の大統領だ」などと述べ、「私は捕虜だ」と言い残し法廷をあとにしました。次回公判は3月17日に行われる予定です。

こうした中、裁判所の前では、マドゥロ氏の拘束をめぐり反対派と賛成派がにらみ合う状態となりました。

拘束に反対

「アメリカはベネズエラ国民の利益を考慮していない。ただ石油と天然資源を欲しがっている」

拘束に賛成

「マドゥロ政権全体の解体と平和的な政権移行を望む」

一方、トランプ政権の軍事作戦では、およそ80人が死亡したと報じられています。

こうした事態を受け国連の安全保障理事会では5日、緊急会合が開かれました。

アメリカ・ウォルツ国連大使

「これは合法的な起訴状に基づく法執行活動だった」

ベネズエラ・モンカダ国連大使

「ベネズエラは、アメリカによるいかなる法的根拠も欠いた不当な武力攻撃の対象となった」

また、ロシアと中国は、アメリカを強く非難した上で、マドゥロ夫妻の解放を求め、ブラジルやチリなどの国々もアメリカを非難しました。

一方、フランスはマドゥロ氏の支配を非難しつつも、アメリカの軍事作戦は国際法違反だとしています。

アメリカ議会や国連の承認なく行われた今回の軍事作戦は、中国やロシアの軍事行動を助長しかねないとの見方もあり、国際秩序の不安定化が懸念されます。