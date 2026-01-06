¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼³«Ëë¡ÛÃË»Ò¤ÏÁ°²ó¥Ù¥¹¥È16¤ÎÂçÊ¬Æî¤È·Ä±þµÁ½Î¤¬½éÀï¤Ç»¶¤ë¡¡7Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÀÅÀ¶¤¬30ÅÀÄ¶¤¨¤Î·ãÆ®À©¤·ÆÍÇË
¡þÂè78²óÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢(5Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¹â¹»ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢¤¬5Æü¤Ë³«Ëë¡£1²óÀï12»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¥Ù¥¹¥È16¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÊ¬Æî(ÂçÊ¬)¤¬Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî)¤Ë1-2¡¢·Ä±þµÁ½Î(¿ÀÆàÀî)¤¬ÀîÆâ¾¦¹©(¼¯»ùÅç)¤Ë0-2¤ÇÇÔËÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÀÅÀ¶(ÀÅ²¬)¤Ï9Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎÄ»¼èÃæ±û°é±Ñ(Ä»¼è)¤ËÂè2¥»¥Ã¥È33-31¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÍÎ(Åìµþ)2-0³«ÃÒ(ÏÂ²Î»³)
ÀÅÀ¶(ÀÅ²¬)2-0Ä»¼èÃæ±û°é±Ñ(Ä»¼è)
°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ(°¦ÃÎ)2-1¾ïæÆ³Ø±à(Âçºå)
ÀîÆâ¾¦¹©(¼¯»ùÅç)2-0·Ä±þµÁ½Î(¿ÀÆàÀî)
¸©´ôÉì¾¦(´ôÉì)2-0Åº¾å(ÆàÎÉ)
À¶É÷(Âçºå)2-0»¥ËÚÂçÃ«(ËÌ³¤Æ»)
ÅìËÌ(µÜ¾ë)2-0¹â¾¾¹©·Ý(¹áÀî)
Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî)2-1ÂçÊ¬Æî(ÂçÊ¬)
¿òÆÁ(¹Åç)2-0ÄÃÀ¾³Ø±¡(Ä¹ºê)
À¾¸¶(²Æì)2-0¿·ÅÄ(°¦É²)
¾®¾¾ÂçÃ«(ÀÐÀî)2-1ÂÍøÂçÉÕ(ÆÊÌÚ)
²¬»³Åì¾¦(²¬»³)2-0·´»³ËÌ¹©(Ê¡Åç)