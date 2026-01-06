目まぐるしく動く世界経済の中で、日本経済を持続的に成長させるにはどうすればよいか。官民挙げて変革を進める年としたい。

トランプ米政権の関税政策により、2025年の世界経済は先行きが不透明な状況が続いた。

自動車をはじめ、米国への輸出が多い日本企業も振り回された。東京株式市場の日経平均株価は4月に3万1000円を割り込む一方で、10月には史上初の5万円台に乗せた。

日米両政府の交渉で、関税は当初の想定より引き下げられた。不確実性が低下し、26年は業績が改善に進む企業が多いだろう。

政府や民間の予測では、日本の経済規模を示す国内総生産（GDP）は26年度、実質でプラス成長となる見込みだ。

米国で急拡大する人工知能（AI）関連投資の行方、中国経済の減速などのリスクはある。日本経済はいくつかの不安要素を抱えながらも、緩やかな成長軌道を歩むとみられる。

■賃上げの勢い今年も

景気が回復局面にあるデータが示されても、国民が広く実感しているとは言えない。

大きな原因は、物価の上昇に賃金の伸びが追い付かず、生活に余裕が持てないことだ。

日本企業は好業績であるにもかかわらず、利益を人件費に回す労働分配率の低下傾向が続く。

労働組合の連合は今年の春闘で3年連続となる「5％以上」の賃上げを要求する。経団連は大手平均で5・39％となった25年春闘の賃上げの勢いを持続するよう企業に呼びかける方針だ。物価高に負けない賃上げを期待したい。

課題は中小企業だ。西日本新聞社が地場企業に実施したアンケートでも、賃上げの負担が重くなっている現状が伝わる。

賃上げの原資を確保するには、適切な価格転嫁が必要だ。今月1日から下請法が改正され、中小企業の利益保護を強化した中小受託取引適正化法が施行された。大企業は適正な取引に一層努めなくてはならない。

生産性の向上も大切だ。九州のような地方では人材確保の厳しさが増している。人手不足を理由にした廃業や倒産も相次ぐ。

苦境を打開するために地場企業も模索を続けている。北九州市の新興IT企業クアンドは、建設業や製造業の現場向けビデオ通話アプリを開発し、業務効率化を支援している。技術者が高齢になり、監督者の負担軽減に悩む地元企業の声が開発のきっかけだった。

導入した企業は順調に伸び、大手を含め約170社に上る。今年は新たにAIを活用したサービスを提供する予定で、米国で今月開かれる世界最大級の先端技術見本市への出展が決まった。

デジタル技術の活用や業務の見直し、企業間連携など人手不足への対応はまだ工夫できる。

■官民で投資を活発に

高市早苗政権は「強い経済」に向けた政策を具体化させる。

夏には成長戦略をまとめる。柱となるのは、AIやバイオ、造船といった17分野に対する官民投資の促進だ。

貿易摩擦や国際紛争を背景に、経済安全保障の重要性は増している。特定の産業を重点的に支援することは理解できる。

問題は、対象とする産業の多さと支援策の中身だ。ばらまき型の支援とならないように対象を絞り込み、民間投資が活発になる政策にすべきである。

高市首相は経済政策でも、安倍晋三元首相の路線を継承する姿勢を示す。注意したいのは、第2次安倍政権がアベノミクスを進めた頃とは経済状況が異なる点だ。

当時は長期デフレから脱却するため、積極的な財政出動で需要を喚起した。インフレの今、同じような積極財政に取り組むとかえって物価高を助長する。財政健全化が危ぶまれると円安が進み、輸入物価をさらに押し上げかねない。

必要なのは労働力や設備投資といった供給の強化策だ。政府はもちろん、民間も新しい発想で課題を乗り越えてほしい。