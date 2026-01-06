大分県内の自治体や多くの企業は5日、2026年の仕事始めを迎え、それぞれのトップが職員らを前に、新年の抱負やビジョンを語った。

日田市役所での仕事始め式には、幹部職員約70人が出席した。椋野美智子市長は昨年を振り返り「総務企画部を創設したことで、予算や企画、メディアへの対応を一元化し、各部の連携協力が構築しやすくなった」と強調。今年の干支（えと）の午（うま）にちなみ「馬は古来より人と共に大地を駆け、重荷を担い、未来を切り開いてきた。力強く前を向く精神力と、仲間と歩調を取って進むチームワークと、午年にふさわしい姿勢で臨みたい」と呼びかけた。

約60人の職員を前に年頭訓示をした玖珠町の宿利政和町長は「少子高齢化で地域を維持運営することが難しくなり、マンパワー不足から町の元気づくりが前に進まないことが多々出てきている」と直面する課題に言及。「今年はぜひ人口減少対策、定住対策を念頭に置いて、日々の仕事を進めてほしい」と力を込めた。

九重町の日野康志町長は約100人の職員に対し「○○ファースト」がはびこる不寛容な社会の風潮を扱った昨年12月の西日本新聞のコラムを紹介。利他の心を訴え「時計の針は、その裏でたくさんの歯車が回っている。大変な時代ではあるがスクラムを組んで、新たな時代のスタートにしよう」と語りかけた。

年頭会見に臨んだ佐藤樹一郎知事は「構想を形に、形を実りにする1年にしたい」と抱負。大分市佐賀関で起きた昨年11月の大規模火災では、住民同士の声かけなどで被害が最小限に抑えられたことに触れ「顔が見える地域コミュニティーの大事さを改めて実感した。南海トラフ大地震への対策などに一層力を入れたい」と述べた。（床波昌雄、菊地俊哉、中野剛史）