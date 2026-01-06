正月連休が明けた5日、熊本県内の各自治体や多くの企業は仕事始めを迎えた。それぞれのトップは職員を前に新年の所感や抱負を述べ、業務を本格始動させた。

木村敬知事は今年の1字に「尊」を掲げ、「県民を敬い、大切にするとの思いを込めた」と強調。課長級以上の職員約160人を前に「地下水、阿蘇の草原、文化や芸術なども、頑張って守ってきた県民のおかげ。歴史的経緯を含めて尊敬の念を」と訓示した。国内外の排外主義の広がりにも言及し「外国にルーツを持つ人など県民一人一人のさまざまな事情、背景を尊重、リスペクトし、包み込む気持ちで飛躍の年となるよう県民とともに仕事を進めていこう」と呼びかけた。

熊本市の大西一史市長が年頭会見で掲げた1字は「結」。4月に熊本地震から10年を控える中、「市民の強い結び付きがあったからこそ今の熊本があり、人と人とのつながりをより強く結んで市政に生かすとの思いを込めた」と説明。「『結』には互いに支え合い、協働して物事を前に進めるという意味もある。積み重ねてきたものを結び、より強くしなやかな熊本とする1年にしたい」と語った。

荒尾市は、6月の道の駅開業など競馬場跡地の区画整理事業が大きな節目を迎える一方で、財政難も抱える。浅田敏彦市長は部課長会で「市の将来に向けて地盤をしっかり固め、市民に安心して暮らしてもらえるよう、全庁を挙げて（財政健全化に）取り組まなければならない」と述べた。

人吉市の松岡隼人市長は定例記者会見で、2026年度上半期に熊本豪雨で被災したくま川鉄道が全線開通することに触れ「なるべくたくさんの方に乗っていただけるような仕掛け作りをしっかりとしていきたい」と力を込めた。（藤崎真二、宮上良二、古川剛光）