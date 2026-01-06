佐賀県唐津市は5日、市の特産品や観光地の魅力を発信する「唐津観光大使」に、元プロレスラーの獣神サンダー・ライガーさんとボートレーサーの峰竜太さん（40）を任命した。2人は峰達郎市長から委嘱状を手渡された後、イカ漁で有名な呼子の業者が制作した大漁旗をバックにガッツポーズを決めた。

レジェンドレスラーのライガーさんは福岡在住で、30年以上前から観光などで唐津を頻繁に訪れており、「第二のふるさと」と感じているという。「食も自然も、いろんな魅力にあふれている。佐賀県は全体として地味に見られがちだが、イメージ払拭に向けたアピールの仕方を考えていきたい」と話した。

東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストのウルフアロン選手のデビュー戦などがあった新日本プロレスの東京ドーム大会（4日）にも触れ、「プロレスが低迷していると言われた時期もあったが、東京ドームが満杯になった」と強調。「プロレスの持つ力を唐津で追い求めていくのも面白いと思う」と述べ、唐津での興行を例に挙げた。

峰さんは、唐津市出身の人気レーサー。地元の若手の育成にも尽力してきた。観光活性化に向けて宿泊施設などへの投資も検討しているという。

「ボートレースは唐津にとっての一大興行。（ネットを含む）電話投票が多い中で、実際に現地に来て、観戦しながら観光してもらえるような仕組みをつくっていきたい」と意気込んだ。（向井大豪）