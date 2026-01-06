佐賀県と市町、若者支援などの民間団体の計117機関が「県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム（PF）」を設立した。苦しい状況にいる人が声を上げやすい社会にするため、官民がそれぞれの専門分野を超えて連携を強化する。

孤独・孤立については、単身世帯の増加やインターネットの普及などで人とのつながりが薄くなり、誰もが陥りやすくなったとされ、対策推進法が2024年4月に施行された。これを受け県が民間団体にアンケートをすると、他団体との連携を望む声があり、官民協働で支援体制を強固にしようとPF結成が決まった。

活動内容は、定期的な情報共有や交流会、啓発イベント、支援の担い手づくりなどを想定している。互いに顔が見え、対等な連携を重視するという。

昨年12月23日の立ち上げ式には約100人が参加し、県の種村昌也健康福祉部長は「日頃から孤独・孤立に関心を高め、さらに仲間を増やし、支援の輪を広げたい」と呼びかけた。

世話人5人もあいさつし、公益財団法人「佐賀未来創造基金」の山田健一郎代表理事は「今の課題は複合的で簡単ではない。互いにつながることが大事だ」と指摘した。女性の心身の健康をサポートするNPO法人「poco a bocco」の寺野幸子理事長は「自分自身にも助けてほしいときがあり、支援したりされたりしている。限界に気づいたり、上手に人に頼ったりする力が大切だと子どもたちに伝えられたら」と話した。

参加者たちはグループに分かれ、困難を抱えた若者らを支援する認定NPO法人「スチューデント・サポート・フェイス」が関わった家族の事例を基に、自分たちにできることが何かを話し合い、交流を深めた。（田中早紀）