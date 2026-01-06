ソフトバンクは5日、仕事始めに合わせて、みずほペイペイドーム内で鏡開きを行った。昨季はリーグ2連覇と5年ぶりの日本一を達成。城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）は「昨年と同じことをしていても戦えない。全く新しいチームをつくるつもりで取り組んでいる」と抱負を語った。

今季は、福岡移転後初となるリーグ3連覇を目指す。和装で鏡開きに参加した城島CBOは「昨年が最高だったので今年は大変不安。11球団が打倒ホークスとして向かってくる」と気を引き締めた。昨年末には、2年連続で最多勝に輝いた有原が古巣の日本ハムに復帰。戦力流出は痛手としつつも「われわれのファームの育成状況からすると十分、出てくる投手が活躍してくれると思っている」と若手投手の台頭を期待した。

昨季は主力にけが人が相次いだが、若手選手の成長もあり日本一となった。城島CBOは「最高の戦力ですし、今が最強のチームだと思っています」ときっぱり。新年早々から3連覇へ向けた強い自信をみなぎらせた。 （鬼塚淳乃介）

小久保監、移籍有原に代わる先発「チャンス」つかめ

小久保監督が古巣の日本ハムに復帰した有原へエールを送った。5日はみずほペイペイドームを訪問。有原から連絡があったことを明かし「戦力として痛いのは当たり前。でも、自分の野球人生を歩む中で決断したこと。『胸を張って行ってください』と言った」と語った。有原に代わる先発については「大チャンス。有原がいれば180イニングが埋まっているところが空く。チャンスの選手の方が多い」と期待を寄せた。