¥¢¥¹¥È¥í¥ºGM¤¬ÀèÈ¯6¿ÍÀ©¤òÉß¤¯¤³¤È¤òÌÀ¸À¡¡º£°æÃ£Ìé¤Î¡ÖÉéÃ´·Ú¸º¤ä¡¢´Ä¶Å¬±þ¤ËÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ï¤º¤À¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢ËÜµò¥À¥¤¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥À¥Ê¡¦¥Ö¥é¥¦¥óGM¡Ê58¡Ë¤Ï¡¢º£°æ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ6¿Í¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÎÜô¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿º£°æ¡£¥á¥Ç¥£¥¢¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò´Þ¤áÌó50¿Í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é8Âæ¤ÎÁ°¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ45¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤È¾Ð´é¤âÉâ¤«¤ó¤À¡£Âè°ìÀ¼¤Ï¡ÖWhat¡Çs up Houston. I¡Çm Tatsuya Imai¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô¤¯¤¾¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥óGM¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÏ¢Àï¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢6¿Í¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤Ê¤é½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢É¬Í×¤Ê·Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¡¢6¿Í¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä¡¢¤³¤Á¤é¤Î´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ËÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ï¤º¤À¡£¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï100µå¤òÄ¶¤¨¤ëÅÐÈÄ¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ïµå¿ô¤òÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È3Ç¯Áí³Û5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó84²¯7800Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¡£½ÐÍè¹â¤ò´Þ¤áºÇÂç6300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó98²¯9100Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢1¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¾ò¹à¤¬ÉÕ¤¯°ÛÎã¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±GM¤Ï¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Á¤Î¹â¤¤Åê¼ê¤ò3¿Í²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ï¹µ¤¨Êá¼ê¤À¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3¿Í¤ÎÅê¼ê¤òÊä¶¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï²ò·è¤Ç¤¤¿¡£½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£