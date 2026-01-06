『ナイナイミュージック』Snow Man、Mrs. GREEN APPLE、HANAら総勢66人がやべっち寿司に来店 『FNS歌謡祭』裏側を2週連続放送
ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之が司会を務める音楽バラエティー『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜 午後11：00〜11：30 ※14日は後11：15〜）では、昨年12月3日に生放送された『FNS歌謡祭 第1夜』の当日、フジテレビのタレントクロークに緊急出店し、Snow Man、HANA、Mrs. GREEN APPLE、近藤真彦、DOMOTOなど豪華アーティスト総勢66人が来店した「やべっち寿司」の様子を7日、14日の2週連続で放送する。
【写真】超豪華！やべっち寿司に来店したHANA、DOMOTOらアーティスト
7日の放送では、昨年大活躍だったHANAの最も仕事運が良いメンバー、最も金運が良いメンバーといった今年の運勢をすご腕占い師が占う。そして『2025FNS歌謡祭 夏』の際に交わした“とある約束”を果たすため、生放送本番直前に通りかかった相葉雅紀を緊急確保。
さらにSnow Manの深澤辰哉、向井康二も来店。『FNS歌謡祭』ではフジテレビにゆかりのあるカリスマ衣装で歌唱を行ったSnow Manだったが、そんなSnow Manを見てどうしても言いたいことがあった岡村は「直接めめ（目黒蓮）に頼もうかな」とクレーム。いつか“10人目のメンバー”として一緒に踊れる機会を願って、深澤、向井が『カリスマックス』のダンスの振り付けを岡村に直接伝授する。
Mrs. GREEN APPLEとは、昨年のやべっち寿司来店時にも行った「JAM’S検定」を再び開催。果たして岡村は“ファンなら知っていて当然のクイズ”を無事全問正解し、昨年の雪辱を果たせるのか。さらに工藤静香や中島健人も登場し、普段見ることのできないアーティストの素顔を見せる。
14日の放送では、近藤真彦が来店。『ギンギラギンにさりげなく』をどうしても聞きたいとお願いする岡村に、少しだけならとOKする近藤だったが…。そしてDOMOTOとは「2人の“ウマ”が合うのか確かめましょう！」という午年にかけた企画を実施するが、途中、山田涼介（Hey! Say! JUMP）や中島健人が急遽飛び込み参加で、現場はカオスな状況に。
さらに、＝LOVE、ガチャピン・ムック、CUTIE STREET、THE RAMPAGE、高見沢俊彦、超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）、TREASURE、FRUITS ZIPPER、水谷千重子、宮野真守、RIP SLYMEも続々と来店する。
