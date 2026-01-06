ÊÆ¤¬¹´Â«¡Ä¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬NY¤ÎºÛÈ½½ê¤Ø¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¹¶·â¤·¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ø¤Î²ðÆþ¤â¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¸·½Å·ÙÈ÷¤ÎÃæ¡¢ºÛÈ½½ê¤Ø
ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£¹´ÃÖ½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¼Ö¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆîÊÆ¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Ï10Ê¬¤Û¤ÉÁö¤ê¡¢¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆ¤Ó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËÅþÃå¤·¤¿¾ì½ê¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ø¥ê¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î·¤¤ò¤Ï¤¤¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ø¥ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¡¢¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
±¿¤Ð¤ì¤¿Àè¤ÏºÛÈ½½ê¤Ç¤¹¡£Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷¤¬¤·¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âçµ¬ÌÏ¹¶·â¡¡150µ¡°Ê¾å¤Î·³ÍÑµ¡»È¤¤¡Ä
3Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿ÆîÊÆ¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡£
½»Ì±¡ÖÇúÃÆ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î·úÊª¤ËÍî²¼¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Çú²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×
¿ô¤«·îÁ°¤«¤é·×²è¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ150µ¡°Ê¾å¤Î·³ÍÑµ¡¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¹¶·â¡£Ì±´Ö¿Í¤ò´Þ¤à¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â80¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·³»öºîÀï¤ÎËö¡¢ºÊ¤È¤È¤â¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ¿ÊÆ¤ÎÎ©¾ì¤ò¤È¤ë¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¡£»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ä
¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£¿·Ç¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎËãÌôÌ©Í¢¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÏ¢Ë®ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉûÂçÅýÎÎ¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¨»þ²òÊü¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÈãÈ½¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÈà¤é¤¬½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÂèÆó¤Î¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¡×
¤µ¤é¤Ê¤ë¹¶·â¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½¾¤¦¤è¤¦°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤ÏSNS¤Ç¡Ä
¡Ö²æ¡¹¤ÏÀïÁè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¿ÏÂ¤ÈÂÐÏÃ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¡Ê¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤ÎSNS¡Ë
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¡Ö´í¸±¤ÊÁ°Îã¡×
¤¿¤À¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹¶·â¤ÈÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤Ï¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´í¸±¤ÊÁ°Îã¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ï¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÍ»ö¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5Æü¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ê¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ä
¹â»Ô¼óÁê¡Ö¤Þ¤º¤ÏË®¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¡¢¤³¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢´Ø·¸¹ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤¬²óÉü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë¤è¤ëÃá½ø¤Î°Ý»ý¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤¤¤¦ÈÄ¶´¤ß¤ÎÃæ¡¢·³»öºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÉ¾²Á¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ÎÀµÅöÀ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Ï¡È¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡É¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤â¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤âÈó¾ï¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬É¬Í×¤À¡×¡Ê1·î5ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë