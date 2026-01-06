ºë¶Ì¡¦Àî¸ý»ÔÄ¹Áª¤ÏÂç¹Ó¤ìÍ½ÁÛ¡¡ÃíÌÜÁªµó¤á¤¸¤í²¡¤·¤ÎÃæ¤ÇÌîÅÞ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Îà²ò»¶¥«¡¼¥Éá¤ò·Ù²ü
¡¡ºòÇ¯¤Ï»²±¡Áª¤Î¤Û¤«¤Ë¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¼óÄ¹¤Î½ÐÄ¾¤·Áªµó¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁªµó¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤âË»¤·¤¤¡£·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤¬£µÆü¡¢»ÔÄ¹Áª¡Ê£±£²ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½Ð¿Ø¡£¤Û¤«¤Ë¤âÃíÌÜÁªµó¤¬¤á¤¸¤í²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¹Ó¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïºë¶Ì¡¦Àî¸ý»ÔÄ¹Áª¡Ê£²£µÆü¹ð¼¨¡¢£²·î£±ÆüÅê³«É¼¡Ë¤À¡£¸½¿¦°úÂà¤Ç¡¢¿·¿Í¤Ë¤è¤ëÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±ÃÏ¤Ï¥¯¥ë¥É¿Í¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤È¤ÎíÂíà¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌäÂê¤¬µ¯¤¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ä»²À¯ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤ËÊ£¿ô¤ÎÊÝ¼é·ÏÃÄÂÎ¤«¤é¸õÊä¼Ô¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¸½¤ì¡¢·Ù»¡¤¬·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤ëÊª¡¹¤·¤¤¸÷·Ê¤¬Æü¾ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´Ç¯Á°¤ËÂ³¤¡¢»îÎý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁª¡Ê£²·î£±£¹Æü¹ð¼¨¡¢£³·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇºÆÁª¤òÁÀ¤¦ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤À¡£ÊÝ¼éÊ¬Îö¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¤Ï»°¤Ä¤É¤â¤¨¤Ç¡¢¼¡ÅÀ¤Î»³ÌîÇ·µÁ¸µ¶âÂô»ÔÄ¹¤È¤ÏÌó£¸£°£°£°É¼¡ÊÆÀÉ¼Î¨£±¡¦£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ëº¹¤ÇÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»³Ìî»á¤¬ºÆ¤Ó½ÐÇÏ¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤°¤é¤¤¹¥¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿´¤ÎÂç¤¤ÊÊý¡£²ñ¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃÚ»á¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤ë¤Ê¤É´û¤Ë¥´¥ó¥°¤ÏÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤âÄ¹ºê¡¢µþÅÔ¡¢²Æì¤Î³ÆÃÎ»öÁª¤¬ÇÈÍð´Þ¤ß¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÀ¯¤Ç¤âÌîÅÞ¤Ï¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î²ò»¶¤Ë·Ù²ü¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Û¤Ü¾Ã¤¨¤¿Ãæ¡¢ÅöÌÌ¤Ï²ñ´üËö¤Ë²ò»¶¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£°Ý¿·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Í½»»¤òÄÌ¤»¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÇÉÔ¼«Í³¤Ê¾õ¶·¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÂÇÇË¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£½°±¡¤ÎÇ¤´ü¤Ï¤¢¤È£³Ç¯¶á¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤¨¤Ç¤âÁªµó¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£µÆü¤ÎÇ¯Æ¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²ò»¶¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÊª²Á¹â¡¢·ÐºÑÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤Ë·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ò»¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤ë£±Ç¯¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÁªµó¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£