¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤â¿¿¤ÃÀÄ¡ª¡¡¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Îà¥¤¥Þ¥¸¥ó¥À¥ó¥¹á¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ä¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¼¡¤Ï¤É¤³¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤ÈÀ¤³¦¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸×¤ÎÈø¤òÆ§¤ß¡¢Îµ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Î¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥ó¡×¤ÈÊ¿ÏÂ¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¸¢¹ñ²È¤ÎÂçÅýÎÎ¤òÂ¾¹ñ¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬°ì½Ö¤ÇÏ¢¤ìµî¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½ÐÍè»ö¤ËÀ¤³¦Ãæ¤¬¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀä¹¥Ä´¡£¡Ö¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤âÈó¾ï¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥³¥«¥¤¥ó¤òÀ½Â¤¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ËÇä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÉÂÅª¤ÊÃË¤¬Åý¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¤½¤¦Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¤Î¼ýÆþ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£¤Ï²¿¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¥å¡¼¥Ð¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê´ÙÍîÀ£Á°¤À¡×¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÅýÎÎÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Ï¡¢ÉûÂçÅýÎÎ¤Î¥Ç¥ë¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤¬¼¡´üÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£´Æü¡¢¡Ö¼«¿È¤Î²þ³×¹½ÁÛ¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Êá¤é¤¨¤é¤ì¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤è¤ê¤â°¤¤±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿
¡¡¹´Â«¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤òàÄ©È¯á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï£´Æü¡¢¡Ö¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¥À¥ó¥¹¤¬°ì°ø¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¶á³¤¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ÏÂâ¤ò½¸·ë¤µ¤»¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ë¡ÖÂà¿Ø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð·ë²Ì¤ò³Ð¸ç¤·¤í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï£±£±·î¤Ë¸øÅª¤Ê½¸²ñ¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Î¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥ó¡×¤ò²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤À¤í¡©¡×¤È¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï·²½°¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹ñºÝ½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×³Ø¹»¤Î³«¹»¼°Åµ¤Ç¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï¼«¿È¤Î±éÀâ¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¡×¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°²è¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÉô´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¡ÖÇ½Å·µ¤¡×¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏËÜµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´ÏÂâ½¸·ë¤Ê¤É¤òà¥Ï¥Ã¥¿¥êá¤È¤ß¤Ê¤¹¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤ë·èÄêÅª¤Ê°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎàÇ½Å·µ¤á¤µ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ë¡£°ÜÁ÷Ãæ¡¢¥«¥á¥é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï¡¢»Ø¤Ç¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î£Ö¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È²ò¼á¤µ¤ì¡¢¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ó¥¸¥§¥¬¥¹Ê¸²½Âç¿Ã¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤³¤Î²èÁü¤ò¶¦Í¤·¡¢¡ÖÅê¹ö¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎ¤Î¿È¤Ö¤ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾ÝÄ§¤ÎÎÏ¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¹´Â«¸å¤ËÈ¯¤·¤¿ºÇ½é¤Î¸ø¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¦¥ë¥Æ¥£¥Þ¥¹¡¦¥Î¥Æ¥£¥·¥¢¥¹¡×¤Ï£´Æü¡¢¡Ö£Ö¥µ¥¤¥ó¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÇµÞÂ®¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤á¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¿Äë¹ñ¼çµÁ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤òÊá¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÂº¸·¤È»ØÆ³ÎÏ¤Î·è°Õ¤òÇíÃ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£