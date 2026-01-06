くまモン、ご当地キャラ初の『仮装大賞』参戦 熊本名産の仮装で予選突破
日本テレビ系バラエティ特番『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』が、12日(19:00〜)に放送される。
(左から)萩本欽一、くまモン
今回の応募総数は、880組。予選を勝ち抜いた出場者35組が、個性的なアイデアを生かして作品をゼロから作り上げる。
最年少の4歳挑戦者は「サンマの水揚げ」を演じ、最年長の84歳挑戦者は「花」に仮装し社交ダンスを披露。その年齢差80歳が、「昭和」「平成」「令和」の世代をまたいで競い合う。
そんな中、熊本のご当地キャラクター・くまモンが予選を突破。ご当地キャラクターが『仮装大賞』に参加するのは初めてだ。熊本県の名産に仮装し、優勝を目指す。
【編集部MEMO】
前回の100回大会の収録では、香取慎吾が「欽ちゃん、いよいよ100回目ですよ!」と呼びかけると、萩本欽一は「新・仮装大賞の1回目! そんな気分で始まりたい!」と高らかに宣言し、会場を沸かせていた。
(C)日テレ
(C)日テレ