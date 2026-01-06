内田理央、演じてみたい“国民的アニメキャラ”告白「二面性に憧れています」魅力も熱弁【略奪奪婚】
【モデルプレス＝2026/01/06】女優の内田理央がこのほど、都内にて行われたテレ東系ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分〜／TVerにて見逃し配信・Prime Videoにて見放題独占配信）の記者会見に俳優の伊藤健太郎、女優の中村ゆりかと共に出席。内田が演じてみたい役柄を明かす場面があった。
【写真】34歳美人女優、透け感ドレスで抜群スタイル際立つ
演じてみたいキャラクターや憧れの人が話題にあがると、内田は「ロールパンナちゃんがやりたい！」と「それいけ！アンパンマン」に登場するキャラクターを挙げた。伊藤が「実写で？」と尋ねると「実写で！」と即答。「ロールパンナちゃんは『人に優しく』と言ってパンとして作られたのですが、バイキン草というヤバイ薬が数滴入っちゃって、善と悪の両方の心を持った子が誕生したのです！」とキャラクターへの愛を全開にした笑顔で紹介。「二面性に憧れています」、「やってみたいです」と笑顔を弾けさせた。
伊藤は「Mr.ビーン」とコメディーシリーズの主人公の名前を回答。「究極だと思うんですよね。声（＝セリフ）を使わず、体とう〜んという声だけで人を笑わせるという。今の自分にはあそこまでの領域のことはなかなか難しいなと思いますが、ああいう表現ができる人になりたいです」と目を輝かせた。
アクションが大好きという中村は「チャーリーズ・エンジェルのキャメロン・ディアス」とアクションコメディ「チャーリーズ・エンジェル」で登場人物の1人、ナタリー・クックを演じるキャメロン・ディアスを憧れとして挙げた。
また、「愛を注いでいるもの」を回答する企画も行われた。内田は「芸能界一愛していると思っているものが潜水艦なのです。潜水艦に対してはすごく愛を持っていて、調べたりとかしていて、ちょっとマニアみたいな感じです」と意外な一面を告白。続けて、「最近はナタデココにはまっています」とにっこり。すかさず伊藤が「だいぶ遅れて（マイブームが）来たね。（世間で大流行したのは）タピオカの前くらいだよね」とツッコミ。内田は「そうだっけ（笑）」と爆笑しながら「今ブームが来て、ミドルネームを作るならナタデココがいいな」と笑顔。伊藤は「『内田・ナタデココ・理央』、すごいですよね」と脱帽していた。同じ質問に伊藤は「サーフィン」、中村は「愛犬」と回答した。
内田は同作について「全員が心に苦しみや思いを抱えていて、それぞれの視点で善悪が違うと言いますか、それぞれの視点に立つと色んなことが見えてくるというドラマになっていると思います。そういう人間っぽいところに注目して頂けたらなと思います」とメッセージを送った。
同作は、2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁 VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名作を実写ドラマ化したもの。内田がある日突然目の前に夫の子供を身ごもった不倫相手が現れ、夫から離婚を告げられる主人公・千春、伊藤が千春の夫・司、中村が司の不倫相手・えみるを演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳美人女優、透け感ドレスで抜群スタイル際立つ
◆内田理央、演じてみたい国民的アニメのキャラクター告白
演じてみたいキャラクターや憧れの人が話題にあがると、内田は「ロールパンナちゃんがやりたい！」と「それいけ！アンパンマン」に登場するキャラクターを挙げた。伊藤が「実写で？」と尋ねると「実写で！」と即答。「ロールパンナちゃんは『人に優しく』と言ってパンとして作られたのですが、バイキン草というヤバイ薬が数滴入っちゃって、善と悪の両方の心を持った子が誕生したのです！」とキャラクターへの愛を全開にした笑顔で紹介。「二面性に憧れています」、「やってみたいです」と笑顔を弾けさせた。
アクションが大好きという中村は「チャーリーズ・エンジェルのキャメロン・ディアス」とアクションコメディ「チャーリーズ・エンジェル」で登場人物の1人、ナタリー・クックを演じるキャメロン・ディアスを憧れとして挙げた。
◆内田理央「愛を注いでいるもの」告白
また、「愛を注いでいるもの」を回答する企画も行われた。内田は「芸能界一愛していると思っているものが潜水艦なのです。潜水艦に対してはすごく愛を持っていて、調べたりとかしていて、ちょっとマニアみたいな感じです」と意外な一面を告白。続けて、「最近はナタデココにはまっています」とにっこり。すかさず伊藤が「だいぶ遅れて（マイブームが）来たね。（世間で大流行したのは）タピオカの前くらいだよね」とツッコミ。内田は「そうだっけ（笑）」と爆笑しながら「今ブームが来て、ミドルネームを作るならナタデココがいいな」と笑顔。伊藤は「『内田・ナタデココ・理央』、すごいですよね」と脱帽していた。同じ質問に伊藤は「サーフィン」、中村は「愛犬」と回答した。
内田は同作について「全員が心に苦しみや思いを抱えていて、それぞれの視点で善悪が違うと言いますか、それぞれの視点に立つと色んなことが見えてくるというドラマになっていると思います。そういう人間っぽいところに注目して頂けたらなと思います」とメッセージを送った。
◆内田理央・伊藤健太郎・中村ゆりか主演「略奪奪婚」
同作は、2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁 VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名作を実写ドラマ化したもの。内田がある日突然目の前に夫の子供を身ごもった不倫相手が現れ、夫から離婚を告げられる主人公・千春、伊藤が千春の夫・司、中村が司の不倫相手・えみるを演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】