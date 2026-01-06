ミラノ・コルティナ五輪は６日で開幕まであと１か月に迫った。本大会で注目を集めることになるのが、男子の堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝を筆頭にメダル獲得の期待が高いフリースタイルスキー競技のモーグルだ。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

男子エースの堀島は、五輪シーズンを快調に飛ばしている。昨年１２月のＷ杯開幕戦で優勝。第２戦も２位につけた。Ｗ杯通算９９勝のＭ・キングズベリー（カナダ）らが不在の中、存在感を見せつけた。

世界屈指のターン技術に加え、ライバルに先立って昨季から４回転する３Ｄエアの大技「コーク１４４０」を投入。昨年３月の世界選手権ではモーグルで８年ぶりに頂に返り咲き、五輪新種目のデュアルモーグル（ＤＭ）でも銀と圧倒した。Ｖ発進を決めたＷ杯開幕戦でも「出来は６０〜７０％」と慢心はない。世界最高難度のエアを切り札に五輪まで「完成度」を高め、五輪金への道を切り開く。

前回２２年北京大会では銅メダルを獲得し、新たな歴史をつくった。北京五輪後に元女子代表の輝紗良さん（２５）との結婚を発表し、第１子を授かった。３大会連続となるミラノ五輪での目標はモーグルとＤＭの２冠だ。燃えるエースは「家族が支え。結果で応えたい。２８歳で金メダルを狙えるチャンスを生かしたい」と意気込んだ。

◆堀島 行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日、岐阜・池田町出身。２８歳。両親の影響で１歳からスキーに触れ、小学４年でモーグルを始める。１７年世界選手権モーグル（Ｍ）、デュアルモーグル（ＤＭ）２冠。２３―２４年シーズンのＷ杯Ｍで日本男子初の種目別制覇。昨年世界選手権Ｍで金、ＤＭで銀。五輪は１８年平昌１１位、２２年北京銅。身長１７０センチ。家族は妻と子供１人。

◆モーグルのミラノ・コルティナ五輪への道 男女各最大４枠。２０２４〜２５年、２５〜２６年シーズンのＷ杯、世界選手権で今月１９日までに〈１〉８位以内を１回以上〈２〉１０位以内を２回以上〈３〉１２位以内を３回以上〈４〉０５年４月２日生まれ以降の選手で１６位以内を１回以上を満たした選手。

◆デュアルモーグル １対１の対戦形式で、斜度が急でコブが深い並んだコースを同時に滑り降り、ターン、エア（空中技）、スピードで競う。１９９５〜９６年季のＷ杯、９９年の世界選手権で初開催され、五輪ではミラノ・コルティナ大会で初実施される。