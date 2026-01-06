【経済指標】

【米国】

＊ISM製造業景気指数（12月）0:00

結果 47.9

予想 48.4 前回 48.2



【発言・ニュース】

＊カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁

・労働市場は明らかに冷え込み、疑いの余地はない。

・ただ、失業率は４．６％と極めて健全。

・一方、インフレは依然として高過ぎる。

・自身の最大の疑問は金融政策の引き締め度合い。

・現時点で中立金利にかなり近いと推測。

・インフレリスクは持続性の問題。

・失業率が急上昇するリスクは確かに存在。

・経済は今後も回復力のある成長を続けると予想。

・雇用増加と解雇の低水準が継続すると予想。

・失業率は横ばい、インフレは緩やかに低下を予想。

・パウエル議長の留任を望んでいる。



＊ウォルツ米国連大使

米国のウォルツ国連大使は５日、トランプ政権にベネズエラを占領する意図はないと述べた。米軍によるベネズエラ奇襲およびマドゥロ大統領の身柄拘束を受けて開催された国連安保理の緊急会合で、「われわれは国家を占領しているのではない。これは法執行作戦だ」とも述べている。



＊マドゥロ氏、米裁判所で無罪を主張

ベネズエラのマドゥロ大統領は５日、麻薬テロ関連の容疑を巡る米国の訴追について無罪を主張した。同氏は2日前に首都カラカスで、米軍による夜間の急襲で身柄を拘束された。



＊デンマーク首相

デンマークのフレデリクセン首相は５日、トランプ大統領が自治領グリーンランドを攻撃すれば、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の終焉を意味すると述べた。

