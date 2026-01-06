タレントの小島瑠璃子が６日までに新たな挑戦を報告した。

インスタグラムで「【店舗開店のお知らせ】」と題し、「新年明けましておめでとう御座います ２０２６年もどうぞよろしくお願い致します！１月１９日〜３１日の間、赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することになりました！」と発表。

「経緯をお話させてください」とし、「人生の大きな転機を迎え、心身ともにバランスを崩していた時、日常的に飲んでいた『お茶』に支えられました。湯呑にお茶を注ぎ、手を温めながらホッと一息つく時間。このときに自分を取り戻すことができたように思いました。これから一生かけて向き合える仕事を探す中で、もっとお茶について知りたいと思いました」と明かし、「そこで訪れたあるお茶農家さんでの体験は、想像を超えて魅力的なお茶の世界を教えてくれました。私を救ってくれたこの奥深い世界に、今度は自分が関わりたい。そして、お茶に関するプロフェッショナルの方々から学んだお茶の魅力を、多くの方にお伝えしたい。そんな思いからこの度、赤坂にて期間限定の店舗をオープンすることになりました」と経緯を説明した。

「日本茶を中心に、アジアのお茶でコースを組みました。皆様にせっかくお時間をいただくならと思い、様々な方のご協力により大変貴重な茶葉を集めました。飲み方や淹れ方を工夫し、お茶の幅広い魅力を五感で感じていただく内容にしてあります。また、日常でご自身の心を整える方法としてお茶を活用していただけるようにも構成しました」とし、「お茶の魅力をより引き出す、お食事とのペアリングもご用意しております。ぜひ、少しお腹を空かせていらしてください」とメッセージ。

「長くなって恐縮です これからお茶の事業に取り組んでいく私の決意をもって、皆様にご挨拶をさせていただければ幸いです」とつづった。

その後のストーリーズでは「赤坂のお茶コース、昨日の予約開始から７つの枠で満席を頂戴しました 本当にありがとうございます」と早速反響があることを明かし、「私も全枠で店舗に立ち スタッフと共にお茶をお淹（い）れします！」と明かした。

小島は２３年２月にホリプロとマネジメント契約を解消し、同３月に一般男性と結婚。同年８月に第１子妊娠を公表し、出産したが、２５年２月に夫が急逝した。１０月に個人事務所の設立を発表し、芸能活動を再開。フォロワーからは「すごーい楽しみ！！！」「新しい挑戦がんばってください」「本格的にビシネス参入ですね」「まさかのお茶屋さん」などの声が寄せられている。