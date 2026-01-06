フジテレビ系の恋愛観察バラエティー番組「あいのり Ａｓｉａｎ Ｊｏｕｒｎｅｙ」シリーズに参加していたでっぱりんが、６日までに驚きのビフォーアフターを公開した。

インスタグラムに「可愛くなりすぎてて自分でビビってる」とつづり、「中学生から１５年後のビフォーアフター」を画像で披露した。

ツインテールで素朴な雰囲気の女子中学生が、メイクばっちりの美人ママに変ぼう。別人のような姿に自身でも「可愛すぎる２児のママです」と自賛した。

でっぱりんは昨年末、妊娠で２０キロ増量したため、半年のダイエットで２０キロ痩せたと明かしていた。

変わりぶりにフォロワーは「めっちゃかわゆい」「アイドル」などの声を寄せていた。

でっぱりんは２０２０年１０月にユーチューバーと結婚。２１年１２月に第１子女児を出産し、セブ島に移住。２３年末に離婚成立を報告。２４年９月に第２子妊娠を報告し、同１１月に再婚を発表。昨年５月に第２子を出産し、同７月にブログで「家族全員で再びセブ島に移住しました！！」と報告した。現在もＳＮＳでインフルエンサー活動をしている。