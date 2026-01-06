球団創立90周年の節目の年だった2025年シーズンで、NPB史上最速リーグ制覇を果たした阪神が大盤振る舞いである。今オフの契約更改で、1億円突破プレーヤーが17人も誕生する見通しだ。スター選手の指標でもある「年俸1億円」は、これまで巨人（2005年）、ソフトバンク（2018、2025年）の14人が最多だったが、それを上回る。しかも、そのうちほとんどが生え抜き選手だ。藤川球児監督（45）政権下の阪神が、日本プロ野球界の中心に躍り出てきたと言っても言い過ぎではないだろう。一方、長年、球界の盟主の座にいた巨人・阿部慎之助（46）政権はどうか。同世代の両者を比較すると、チーム作りの「差」がはっきりと見えてくる（金額はすべて推定）。

巨人・阿部監督と阪神・藤川監督

才木は1億3000万円増

阪神の勢いがオフになっても止まらない。年末の12月26日、今季最優秀防御率のタイトルを獲得した才木浩人投手が契約更改交渉に臨み、2億5000万円でサイン。前年から1億3000万円増の大幅アップである。近本光司の5億円、大山悠輔の3億4000万円に続き、2億円超えの選手だけでも、投手は、西勇輝（3億円）、村上頌樹（2億3000万円）、岩崎優（2億円）、石井大智（2億円）、野手も中野拓夢（3億円）、森下翔太（2億1000万円）とズラリと並ぶ。

1億円プレーヤーの半数近くは20代

阪神では今季、本塁打、打点の2冠に輝いた佐藤輝明の更改がまだだ。2025年のMVPの年俸は、1億5000万円から大幅アップし、3億円の大台に乗ることは確実である。佐藤まで含めれば、先に述べた通り、阪神の1億円プレーヤーは17名となる見通しで、NPBの歴史上、最多の人数を更新する。

特筆すべきは、「生え抜き」を手厚く評価したことだ。前年比のアップ額は村上が1億5000万円、石井は1億1800万円、中野が1億5500万円、森下も1億3200万円。森下に至っては、プロ入り4年目での2億円プレーヤーとなり、ダルビッシュ有や大谷翔平（共に日本ハム）、牧秀悟（DeNA）の昇給ペースと肩を並べた。

1億円超の17選手のうち、他球団からの移籍組は、2018年オフにFAで獲得した西と、2022年オフ、現役ドラフトでソフトバンクから移籍した大竹耕太郎投手、今オフに日本ハムからトレードで入った伏見寅威捕手くらい。12球団屈指の「生え抜き重視」球団となった。

しかも、

「そのうち半数近くの8名は20代。これからまだまだ伸びが期待される選手たちです」（阪神担当記者）

豊作だった2020年ドラフト

これまでの阪神は違った。チームの歴代年俸上位選手を見ても、金本知憲外野手（5億5000万円）、糸井嘉男外野手（4億円）、城島健司捕手（4億円）など「外様」が並ぶ。FA移籍してきた選手だけとっても、星野伸之（オリックス）、片岡篤史（日本ハム）、新井貴浩（広島）など、大物OBが並ぶ。

「FA制度が始まって以来、セ・リーグで最も選手を獲得してきたのはもちろん巨人ですが、その次は阪神です。移籍してきた選手に高待遇を約束し、ライバル・巨人と張り合い続けてきました。その方針が変わったのは、2015年オフに金本監督が就任した頃からです。“補強より育成”を方針に掲げ、ドラフトで獲得した選手たちを我慢強く使い続けてきた。大山、近本、佐藤、森下はすべてドラフト1位で取った選手。中でも、2020年のドラフトは、1位が佐藤、2位が伊藤将司投手、5位が村上、6位が中野、8位が石井と、1億円プレーヤーが5人も誕生したほどです」（同）

阪神がFAで選手を獲得したのは、2018年オフの西が最後だ。今オフトレード獲得した伏見捕手は、

「加入には、今季、右膝内側側副靱帯の故障で、1軍でわずか1試合しか投げることができなかった西の復活も念頭にあると見られています。西と伏見は、2人がオリックスにいる時代にバッテリーを組んでいた。ここ5年、西は二桁勝利に届かなくなっていますが、彼の、試合だけではなくプライベートでの心の支え役が期待されている」（同）

FAとベテラン優遇

対する巨人はどうだろう。巨人の契約更改は終了し、1億円超プレーヤーは11人、うち2億円超は5人となった。その5名のうち、チーム日本人最高年俸の甲斐拓也捕手（3億円）と、丸佳浩外野手（2億円）がFA移籍である。今年38歳の坂本勇人内野手も2億円ダウンとはいえ、甲斐と並ぶ日本人最高年俸の3億円で契約更改しているし、同じ今年38歳の田中将大も6000万円減ではあるが、1億円でサインしている。1億円超の選手のうち、20代は3名（戸郷翔征、大勢、山崎伊織）だけ。阪神と比べ、FA組とベテラン優遇と指摘されても仕方あるまい。

「しかも、巨人では、FAで獲得した選手については引退後にもコーチやフロントへの転身が約束されている。 “終身雇用契約”は有名な話です」（巨人OB）

そんな状況でこのオフには高卒6年目の山瀬慎之助捕手が「契約を保留」する“事件”が起きた。山瀬は他球団では主力として出場できると評価の高い捕手でもあるが、巨人では、レギュラー級の捕手が小林誠司、甲斐、岸田行倫、大城卓三と4名もいる。完全に“飼い殺し”の状況であり、「ジャイアンツで試合に出たいという気持ちはかわりないが、来季も同じような形だったら違う選択肢を考えて欲しい」と、異例の移籍志願をしたのだ。

MLB移籍の穴を補う

もちろん順風満帆に見える阪神にも懸念点がないわけではない。佐藤と才木が、ポスティングによるMLB移籍を希望していることだ。

「阪神はこれまで2006年の井川慶、2022年の藤浪晋太郎、一昨年には青柳晃洋がメジャー挑戦に利用するなど、ポスティング移籍には寛容です」（前出・記者）

来年オフには、主砲とエース級を失う可能性もある。そこでしっかりと手を打っている。

「投手陣は12球団トップクラスの盤石さですからまだ良いとして、佐藤が抜ける穴は大きい。今秋のドラフトでは目玉選手だった立石正広（創価大）を3球団競合で引き当て、2位も谷端将伍（日大）と2人の即戦力内野手を獲得。ポスト・サトテルの育成準備をしている。藤川監督は春のキャンプについて“2人に関しては宜野座（1軍）スタートの予定。大勢のメディアやOB諸氏、ファンのいる中で磨ける選手”と言い切った。自分の目とコーチの指導力でしっかり育成していく腹積もりです」（同）

昨年はMLB移籍した菅野智之の穴を埋められず、今年もメジャー移籍が決まった岡本和真の代役が見当たらない巨人とは対照的だ。

ファンも理解していただかないと

その巨人・阿部監督に関しては昨年12月、ラジオで行った発言が話題になっている。

「（選手を）育てるって言っても、ジャイアンツの場合は勝たないといけない。育てるって言ったら多分最下位になる」

「そこをファンの皆さんも理解していただかないと。（一軍は選手を育成する）そういう場所ではないのを理解してもらって」

「育成放棄」とも取られる発言である。実際、育成の名手と言われた桑田真澄二軍監督も、昨秋、その任を解かれ、チームを去った。

もっとも、育成に力を入れないのなら補強に頼るしかないが、その補強も、今オフは、FA権を取得した中日の柳裕也（ドラゴンズに残留）、メジャーからNPBに復帰した前田健太（楽天に入団）、ソフトバンクを自由契約となった有原航平（日本ハムに移籍）と、狙った選手を取り逃がしてばかり……。

昨年、亡くなった長嶋茂雄・終身名誉監督は、現役監督時代、長年、低迷を続けていた阪神に対して「トラ（阪神）が強くないと、セ・リーグどころから、日本のプロ野球が盛り上がりませんから」と言っていた。しかし、皮肉にも今や巨人と阪神の立ち位置は完全に逆転した。ミスター亡き今、巨人が球界の盟主の座を明け渡す日も近いのか。

小田義天（おだ・ぎてん） スポーツライター

デイリー新潮編集部