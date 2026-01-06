Ææ¤¬¤Ä¤¤¤Ë²òÌÀ¡ª¡ª¡¡£±£¹£¶£¶Ç¯¡¢½éÍèÆü¤·¤¿¥Óー¥È¥ë¥º¤¬¥¿¥é¥Ã¥×¤ò¹ß¤ê¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿£±Ëç¤Î¼Ì¿¿¡Ä¡¡£Ê£Á£Ì¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¤òÃå¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡ª¡©
£±£¹£¶£¶Ç¯¤Ë½éÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¡£Èà¤é¤¬¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¡¢£Ê£Á£Ì¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¤òÃå¤Æ¥¿¥é¥Ã¥×¤ò¹ß¤ê¤ë¼Ì¿¿¤ÏÍÌ¾¤À¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¤ÎÃåÍÑ¤ÏÀµ¼°¤Ê·ÀÌó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»þ¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤È¤·¤Æ£´¿Í¤òÃ´Åö¤·¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤â±Ç¤ë¥³¥ó¥É¥óÁï»Ò¤µ¤ó¡Ê±Ñ¹ñºß½»¡Ë¤¬¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
ハッピを着てタラップを降りるビートルズ。その後ろにカメラを構える男性が!彼は日本にミニスカートブームを仕掛けた人物だった!!
£±£¹£¶£°Ç¯Âå¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢º£¤Ê¤ªÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¡£¥Ý¥Ô¥å¥éー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿Èà¤é¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¶£¶Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£±Ç¯¡Ë¡£º£¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ßÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤â¡¢¤½¤Î»þ¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤Ê¥Óー¥È¥ë¥º¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÃÏ¤òÆ§¤ó¤À»þ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢£Ê£Á£Ì¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¤òÃå¤Æ¡¢¥¿¥é¥Ã¥×¤ò¹ß¤ê¤ë¼Ì¿¿¡£¤³¤Î»þ¡¢ÃÏ¾å¤ÇÈà¤é¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Åö»þ£Ê£Á£Ì¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥É¥óÁï»Ò¡ÊµìÀ«Àîºê¡Ë¤µ¤ó¡£¸µ¡¹¥Óー¥È¥ë¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥Óー¥È¥ë¥º¤¬Æü¹Òµ¡¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤â¾è¤ì¤ë¤è¤¦²ñ¼Ò¤ËÄ¾ÁÊ¡£¤¹¤ë¤È²ñ¼Ò¤«¤é¡¢Åö»þµ¡Æâ¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿£Ê£Á£Ì¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¤ò¥Óー¥È¥ë¥º¤ËÃå¤ÆÌã¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥é¥Ã¥×¤ò¹ß¤ê¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤à¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¾è¤»¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥Óー¥È¥ë¥º¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ì¤ë¤Ê¤é¤È°ú¤¼õ¤±¡¢¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥É¥ó¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·Áê¼ê¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤¹µ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬¥·¥ï¤À¤é¤±¤Î¥¹ー¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È°ÍÍê¡£¥³¥ó¥É¥ó¤µ¤ó¤Ïµ¡Æâ¤Ç¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢¥·¥ï¤ò¼ê¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤Î»þ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥á¥ó¥Ðー¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥³¥ó¥É¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Óー¥È¥ë¥º¤¬¹ß¤ê¤ëÄ¾Á°¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀªÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤ò½Ð¤ë»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¤òÃå¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¿¤Ö¤ó´î¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¥·¥ï¤ò±£¤»¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´«¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¥¸¥ç¥ó¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¤ò¼è¤ê¡¢¤¢¤È¤Î£³Ëç¤ò¥á¥ó¥Ðー¤Ë²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤Î¥³¥ó¥É¥ó¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤ò¡¢°Ë½¸±¡¸÷¤Ï¡Öµ¤¤¬¤¤¯¤Í¤¨¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡ÖÂç¶âÀ±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¡£Â¿¤¯¤ËÆüËÜ¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥Óー¥È¥ë¥º¤Î¥Ï¥Ã¥Ô»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥³¥ó¥É¥ó¤µ¤ó¤Îµ¡Å¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ñÀ×¤Î£±Ëç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
コンドンさんが一番好きだったのはポール・マッカートニー。しかし、ある事をいっかけに熱が冷めたと明かす!
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º½éÍèÆü¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢1·î£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡Ù¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£