¡¡1·î8Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¶ÌÌÚ¹¨¼ç±é¤ÎÌÚÍË·à¾ì¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡¢Í×½á¡¢¶áÆ£¸ø±à¡¢¤¯¤Ã¤ー¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢¤æ¤¤¤«¤ì¤ó¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¿¹¹áÀ¡¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡É¤Î¾Î¹æ¤Ø¤ÎËÜ²»¡¡¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥éÅÙ³°»ë¤Ê¡ÈºÇ¶¯¡ÉÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÈÊÝ¸±¶â¡É¤¬Íí¤ó¤À»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÄ´¤Ù¤ëÊÝ¸±Ä´ºº²ñ¼Ò¡£Èà¤éÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶âº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢ÉÔÀµµ¿ÏÇ¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯ÊÝ¸±¤Î¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¡£ÊÝ¸±Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë°Æ·ï¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¡¢º£¤äÊÝ¸±¤Î¼ïÎà¤â¿ÍÌ¿¤ä¿ÈÂÎ¡¢Âº¸·¡¢¥×¥é¥¤¥É¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡ÖÍ¶²ýÊÝ¸±¡×¡Ö¥É¥íー¥óÊÝ¸±¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀëÅÁ¤Ê¤Î¤«ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡Ö±§Ãè¿ÍÍ¶²ýÊÝ¸±¡×¡Ö¾Ð¤¤»à¤ËÊÝ¸±¡×¡ÖÍ©ÎîÊÝ¸±¡×¤Î¤è¤¦¤Ë´ñÌ¯¤«¤ÄÆñ²ò¤ÊÊÝ¸±¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤ª¶â¤Ë´¹»»¤¹¤ëÊÝ¸±¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò¼é¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤È¤¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÈÈºá¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÑÍºá¤ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤ë»ö°Æ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡É÷´Ö¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í×±é¤¸¤ë³ëÀ¾Áí¹çÉÂ±¡±¡Ä¹¤Î¤â¤È¤Ç¶¦¤ËÆ¯¤¯³°²Ê°å¡¦³ëÀ¾Í´Æó¡£°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë»×¤¦Í´Æó¤Ï¡¢±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤ë·»¤ÎË§¼ù¤È´Ö¤ÇÉÂ±¡¤Î±¿±Ä¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¶¤³¤¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í´Æó¤ÎÃ´Åö¤Ç¤¢¤ëÆþ±¡´µ¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤¬Êª¸ì¤Î»×¤ï¤Ì¿ÊÅ¸¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡Í×¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³ëÀ¾Áí¹çÉÂ±¡±¡Ä¹¡¦³ëÀ¾Ë§¼ù¡£¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹çÉÂ±¡¤ÎÀëÅÁ¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÌîµåÁª¼ê¤ÎµÇ°¥Üー¥ë¤ò500Ëü¥É¥ë¤ÇÍî»¥¡£¤·¤«¤·¡¢Íî»¥Ä¾¸å¤Ë¤½¤Î¹â³Û¤ÊµÇ°¥Üー¥ë¤¬¹ñºÝÀàÅðÃÄ¡¦¥¤¥¨¥íー¥Ñ¥ó¥µー¤È»×¤·¤½¸ÃÄ¤Ë¶¯Ã¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë§¼ù¤ÏÅ·²»¤é¤ÎÊÝ¸±Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¶áÆ£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¸òÄÌ²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¡¦ÅÄ¿ÀÍª¿Í¡£³ëÀ¾Áí¹çÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµî¤ËÍèË¬µÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¾ð¤Ç¤¢¤ëÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÅ·²»¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¯¤Ã¤ー¡ª¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°Û¾ï¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤À¤¹Èþ½Ñ¾¦¥Ö¥íー¥«ー¡¦ÉÙ³ß°ìÏº¡£¤½¤Î¤¤¤«¤Ë¤â¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ä¸ÀÆ°¤Ç¡È¹â³Û¤ÊµÇ°¥Üー¥ë¡É½ä¤ë°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡¢´ñÌ¯¤«¤ÄÉÔµ¤Ì£¤ÊÃË¤À¡£
¡¡¿¹¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³ëÀ¾Áí¹çÉÂ±¡±¡Ä¹¡¦³ëÀ¾Ë§¼ù¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¹âµé¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¶Ð¤á¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦¿åÅç¹á¿¥¡£¤¢¤ë¾ðÊó¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢Å·²»¤Î¿äÍý¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢Å·²»¤Î¿·¿Í¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë·ªÅÄÑÛ¡Ê²¬ºê¼Ó³¨¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¹á¿¥¤Î¤â¤È¤ËÀøÆþÁÜºº¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Å·²»¤ÈÑÛ¤ÎºÇ½é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹á¿¥¤ÎÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¡¡¤æ¤¤¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·²»¤¬¤È¤¢¤ë¥Ðー¤Ç¸ýÀâ¤¯Ææ¤ÎÈþ½÷¡¦·î»³²ÖÏ¡¡£Èà½÷¤ÏÆðÇÉ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ëÅ·²»¤«¤é¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ª¤ß¤Ê¡È¤¢¤ëÅÒ»ö¡É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦²ÖÏ¡¤Ï¡¢Àè¡¹¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¤âÍ×½êÍ×½ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÅ·²»¤«¤é¹¥°Õ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£É÷´Ö½Ó²ð¡Ê³ëÀ¾Í´ÆóÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤Ç¤âÃµÄå¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤Ç¤¢¤ëÅ·²»¤µ¤ó¤À¤«¤é¡¢²ò·è¤Ç¤¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµµÁ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¸«¤Ä¤±¤ë²ò·è°Æ¤ò¸½¾ì¤Ç¹û¤ì¹û¤ì¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ »ä¤ÏÄ´ºº¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¤ò¸«Æ©¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å·²»¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÖµ¤Ï¡¢¥É¥¥É¥¤È°Â¿´´¶¤¬¸òºø¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸ÀµµÁ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤»ö°Æ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ôÂ¿¡Ê¤¢¤Þ¤¿¡Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÄË²÷¤ÊÊª¸ì¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ Å·²»¤µ¤ó¤Î²÷¿Ê·â¤òÀ§Èó¡¢ÌÜ·â¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢£Í×½á¡Ê³ëÀ¾Ë§¼ùÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ëÏÃ¤ÎÅ¸³«¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢°ìµ¤¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Î»ä¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï³ëÀ¾Áí¹çÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ëÀ¾Ë§¼ù¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È°å¼Ô¤È·Ð±Ä¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤ÎÎ©¾ì¤ò¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤ÎÌäÂê¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸½ºß¤Î°åÎÅ¼Ò²ñ¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑº¤Æñ¤ÊÌò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¼çÌò¤Î¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤È¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤â»Ò¶¡³Ú¤·¤á¤ë·Ú²÷¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êーºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¶áÆ£¸ø±à¡ÊÅÄ¿ÀÍª¿ÍÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ç²è¡Ø¥¦¥©ー¥¿ー¥Üー¥¤¥º¡Ù¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¶ÌÌÚ¹¨¤¯¤ó¤È¤Ï¤â¤¦»ÍÈ¾À¤µª¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¬ºê¼Ó³¨¤Á¤ã¤ó¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¤µ¤ó¡¢É÷´Ö½Ó²ð·¯¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÌò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬―(¾Ð)¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¶¦´¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¶ÌÌÚ¹¨¤¯¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¤¤¤¤ÃË¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±ß½ÏÌ£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Î¡¢¤³¤Î¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¶Ì¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡ª¤È¤¢¤Õ¤ì¤À¤¹ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¥à¥ó¥à¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Âè°ìÏÃ¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¿¹¹áÀ¡¡Ê¿åÅç¹á¿¥Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿åÅç¹á¿¥Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹á¿¥¤ÏÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¯¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê½÷À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ²»¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·²»¤µ¤óÑÛ¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ç¥£¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï²ò·è¤Ë¤É¤¦¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸ÊÝ¸±¶â¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢»ä¤âÊüÁ÷¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Å·²»¤µ¤ó¤ÈÑÛ¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ç¥£¤¬Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¤¯¤Ã¤ー¡ª¡ÊÉÙ³ß°ìÏºÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Õ¤¥ー¤Ã¡ª¡¡¤É¤¦¤â¤¯¤Ã¤ー¡ª¡¡¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤¤ÇÐÍ¥¤Î¤¯¤Ã¤ー¡ª¡¡¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤éÁÇÀ²¤é¤Î¸æ¥É¥é¥ÞÍÍ¤Ë¤Á¤¤¤È¤Ð¤«¤·¤Î¤ª¼ÙËâ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡£¤¦¤·¤Ý¤è¤©¡Ê¥Ïー¥È¡Ë¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¼¤Ã¤Æ¤§ー¤Ë¸æLOOKÉ¬»à¤ÇÄºÂ×ÄºÂ×¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¯¤Ã¤ー¡ª¡¢¤â¤È¤¤ÇÐÍ¥¤Î¤¯¤Ã¤ー¡ª¡¡¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¤æ¤¤¤«¤ì¤ó¡Ê·î»³²ÖÏ¡Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤Ë¡ÈÅ·²»¤¬Èþ½÷¤ò¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¢¤ê¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬...»ä¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸·¤·¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Ï¤É¤¦¤«¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡ÈÊÝ¸±¡É¤ò¼´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÍßÄ¥¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÌÚ10¡ª¡¡³§¤µ¤Þ¤ÎËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë