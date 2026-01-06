「先輩を食っていきたい」18歳の新星が明かした“将来の夢”が衝撃的【FC東京】
2026年１月５日に始動したFC東京。練習初日の囲み取材でもっとも印象に残った言葉を口にしたのは、18歳の新星・菅原悠太だ。
FC東京U-18からトップチームに昇格したMFは「将来の夢」を問われると“衝撃の回答”をしたのである。それを紹介する前に、まずは彼が置かれている立場を整理しておきたい。
高校１年からFC東京のトップチームに練習参加していた菅原は、先輩とのコミュニケーションに「不自由はない」そうで、ルーキーにして早くも馴染んでいる印象がある。「ピッチ上では持ち前の運動量と左足の正確なパスを主武器にアピールし、チームの勝利に貢献できるように頑張りたい」と抱負を述べていた。
「FC東京U-18では右サイドを担当していたが、トップチームではボランチで勝負したい」という菅原。凛々しい表情で「先輩を食っていきたい」と語る姿からは18歳らしからぬ野心も感じられた。
ただ、菅原が思い描く“夢”は、スタメン奪取やリーグ優勝だけにとどまらない。FC東京でタイトルを獲ることも大切な目標だが、それはあくまで通過点。その先にある夢への道筋を、彼は驚くほど現実的に描いている。
「若い時期から試合に絡んで勝利に貢献し、早い段階でリーグ優勝したいです。そして海外に出て、サッカーで稼いで…」
そう前置きしたうえで、彼は迷いなく続けた。
「億万長者になりたいです」
18歳でここまで率直に、そして堂々と口にできるパーソナリティは実に頼もしい。ピッチ内外での成長が、今後どこまで彼を押し上げていくのか。彼の言葉が、静かな期待を抱かせる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
