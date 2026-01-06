「レベルが落ちた」主軸だった日本代表MFにまさかの不要論「クラブにいることを望んでいないようだ」
セルティックで確かな立場を築いた旗手怜央だが、安定感のなさが常に話題とされてきた。
調子が良ければリーグ最高級のパフォーマンスを見せるが、そういったプレーを見せる機会が限られる――地元メディアがそう評したことは一度や二度ではない。
今季のセルティックが、近年の黄金期が夢だったかのように不振にあえいでいるのは周知のとおりだ。これまで中盤の絶対的な主軸のひとりだった旗手にも、厳しい声が寄せられることが増えた。
となれば、去就が騒がれるのも避けられない。では、セルティックのサポーターは、どれだけのオファーであれば旗手を売却しても構わないと考えているのだろうか。専門サイト『67 HAIL HAIL』が１月４日、一部ファンの声を紹介した。
同メディアは２人のサポーターの以下のような意見を伝えている。
「ハタテなら800万ポンド（約16億円）は手に入るだろう」
「約500万ポンド（約10億円）かな。彼のパフォーマンスレベルは昨年落ち込んだ。セルティックにいることを望んでいないようだ」
そのうえで、67 HAIL HAILは1200万ポンド（約22億8000万円）の声もあったと紹介。さらに、「契約期間の残りも、現実的にセルティックが要求できる金額にも影響する」と、2028年までの長期契約を結んでいるだけに、もっと高額を望める可能性もあると報じた。
「現在の契約は2028年までだ。満了まであと２年半ということになる。それは、セルティックが理論上、その気になれば1500万ポンド（約28億5000万円）ほどを要求できるかもしれないことを意味するだろう」
チームメイトの前田大然が、昨夏移籍を志願したものの、クラブに認められなかったのは周知のとおりだ。28歳となった日本代表MFは、この先のキャリアをどう考えているのか。移籍を望む場合、セルティックが求める金額を用意するクラブは現れるのか。１月のマーケットで動きがあるか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
