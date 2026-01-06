　6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万2200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては367.20円高。出来高は9285枚だった。

　TOPIX先物期近は3501.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIX現物終値比23.98ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52200　　　　　+380　　　　9285
日経225mini 　　　　　　 52215　　　　　+395　　　153120
TOPIX先物 　　　　　　　3501.5　　　　 +24.5　　　 13847
JPX日経400先物　　　　　 31570　　　　　+170　　　　 513
グロース指数先物　　　　　 674　　　　　　+7　　　　 591
東証REIT指数先物　　売買不成立

