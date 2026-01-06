日経225先物：6日夜間取引終値＝380円高、5万2200円
6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万2200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては367.20円高。出来高は9285枚だった。
TOPIX先物期近は3501.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIX現物終値比23.98ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52200 +380 9285
日経225mini 52215 +395 153120
TOPIX先物 3501.5 +24.5 13847
JPX日経400先物 31570 +170 513
グロース指数先物 674 +7 591
東証REIT指数先物 売買不成立
