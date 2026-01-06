¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡Í¸¶¤Î180¥¤¥Ë¥ó¥°Ã¥¤¤¹ç¤¨¡ªÁ°¥¨¡¼¥¹¤Î·êËä¤á¤ëÅê¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ
¡¡Í¸¶¤Î180¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÃ¥¤¤¼è¤ì¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Î5Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¤òÄË¼ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¥Áè·ã²½¤Ç¿·¤¿¤ÊÎÏ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡£¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡á49¡Ë¤ÏÁÈ¿¥ÎÏ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¡¢ËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¸å½é¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¡¢2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ËÀèÈ¯¤Ç·×69»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢38¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Í¸¶¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¡£ÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤ÏÉ¬»ê¤À¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Í¸¶¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÅê¼ê¤ÎÂæÆ¬¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¡£¡È¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤Ã¤Æ180¥¤¥Ë¥ó¥°¶õ¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£180¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡Í¸¶¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò·Ð¤Æ23Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÆ±Ç¯½Õ¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤·¤¿±¦ÏÓ¤ò2·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡£Íâ24Ç¯¤Ë1·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Î³èÌö¤Ç¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÄË¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤¬¡¢´û¤Ë¿·¤¿¤Ê¹½ÁÛ¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¡¢Ìî¼ê¤Ï¼çÎÏ¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£Åê¼ê¤â»È¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Åê¼ê¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÏÈ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¡£º£µ¨¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤âÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£»Å»ö»Ï¤á¤Î¶ÀÈ´¤¤Ë¹õ¤Î¥Ï¥Ã¥È¡¢ÃåÊª¤Î¸ÄÀÅª¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾ëÅçCBO¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï3Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÀäÂÐÅª1Ëç¤¬È´¤±¤ë¤¬¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë1·³¤«¤é4·³¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÅê¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÈËÍ¤Î¶á¤µ¤ÇÌ©¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¿¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤¬È´¤±¤Æ¤âºòµ¨2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥â¥¤¥Í¥í¡¢¾åÂô¡¢Âç´Ø¡¢¤µ¤é¤ËÂçÄÅ¡¢¾¾ËÜÀ²¤é¸õÊä¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Î158¥¥í±¦ÏÓ¡¦½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤âÀ®¸ù¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÅê¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Âç¤¤¤Ë¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¥Áè·ã²½¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤¿¤ÊÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë
¡¡¢ã¸åÆ£µåÃÄ¼ÒÄ¹¡Ö¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¢ä
¡¡»Å»ö»Ï¤á¤Ë¤Ï¸åÆ£Ë§¸÷µåÃÄ¼ÒÄ¹·ó¥ª¡¼¥Ê¡¼Âå¹Ô¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Î¶ÀÈ´¤¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸åÆ£µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤¤»î¹ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì»î¹ç¤¿¤ê¤È¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯¡£¡ÊºòÇ¯¤È¡ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÉé¤±¤ë¡£ºÇ¹â¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë·çÀÊ¤·¤¿¡£