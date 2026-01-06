11月上旬に健康診断のためタマスタ筑後を訪れた大橋は、充実した施設に驚いた。「（高校は）グラウンドが狭かった。外野はレフトしかなくて、センターとライトがない」。打撃練習はネットに向かって打つのみ。基礎練習を中心に同じメニューを繰り返してきた。身体能力の高さと努力の積み重ねで、育成ドラフト指名を勝ち取った。

印象的な“令和（れお）”という名前は、アニメ「ジャングル大帝」の主人公であるライオンのレオが由来だ。小学6年で元号が令和になり「普通にびっくりした」と当時を振り返る。レオは西武のマスコットキャラクターのモチーフにもなっている。しかし野球ゲームではソフトバンクを使っており、一番の憧れは今宮だ。

これまでは20人弱のチームで1年からレギュラーとして試合に出場していた。しかしこれからは激しい戦いが始まる。「まだ一番下なので、もうやるしかない。まずは支配下に上がれるように練習をしっかり頑張っていきたい」とやる気は十分だ。オイスカ浜松国際から初めてのプロ入りを果たした大橋は、新人選手の中でもひときわ目を引く笑顔を見せながら、新たな一歩を踏み出す。

◇大橋 令和（おおはし・れお）2007年（平19）7月2日生まれ、静岡県焼津市出身の18歳。和田小3年から和田野球少年団で野球を始める。和田中では1番・投手で活躍。オイスカ浜松国際では1年夏からレギュラー。甲子園出場なし。特技はバレーボール。50メートル走5秒9。1メートル77、75キロ。右投げ右打ち。