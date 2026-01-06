中国メディアの央視財経は4日、「わが国最大の油ガス田から朗報が舞い込んだ」と報じた。

記事は、中国石油から得た情報として中国最大の油ガス田である長慶油田（陝西省・甘粛省・寧夏回族自治区・内モンゴル自治区などにまたがる）の2025年の天然ガス生産量は514億2000万立方メートルに達し、4年連続で500億立方メートルの水準を維持したと報道。これは、国内の天然ガス総生産量のおよそ5分の1を占めるという。

記事によると、中国の陸上天然ガス生産の「要」と位置づけられる長慶油田は、30年以上にわたる開発を経て、靖辺、楡林、スリゲなど15のガス田の開発に成功。1997年に北京へのガス供給を開始して以降、累計生産量は7000億立方メートルを超え、標準炭約9億トン分に相当するエネルギーを代替し、二酸化炭素排出量を10億トン以上削減したという。

中国のネットユーザーからは「素晴らしい」「幸運は決して偶然ではなく、十分な努力があったからこそ」といった称賛の声が上がる一方、米国のベネズエラに対する攻撃を念頭に「ベネズエラリスクをヘッジできるのか？」「米国はわれわれの石油までは奪いに来ないだろうな」とのコメントも寄せられ、多くの共感を集めた。ベネズエラの原油埋蔵量は世界一と言われ、産油量の8割が中国に輸出されている。（翻訳・編集/北田）