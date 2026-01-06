知英、“女区”のリーダー的存在を熱演 『パンチドランク・ウーマン』キャラクター紹介（1）【コメント全文】
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）が、11日から放送される。それに先立って、知英（ジヨン／KARA）からのコメントが到着した。
【写真】禁断の三角関係…篠原涼子、ジェシー、藤木直人
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
知英は、殺人未遂容疑の未決拘禁者であるパク・ハユン（30）を演じる。こずえが区長を務める女区の中ではリーダー的な存在で、こずえからも一目置かれている。統率力があり、常に周りに気を配っている。女区の秩序を保っている存在でもある。知英は「友だちから『人をまとめることができるタイプだよね』と言われたこともあるので、そう見せられたら、と思っています」と抱負を述べている。
【コメント全文】
■知英（パク・ハユン役）
――拘置所という独特の世界の中でリーダー的存在として秩序を保とうとしますが、そんなハユンは内面ではどのような人物でしょうか。また、実際の役作りで意識していることを教えてください。
「リーダー的存在」とはありますが、力で抑えつけようとかではなく、ハユンの存在感自体が、他人を束ねることのできる雰囲気を持ち合わせているというふうに私は解釈しています。友だちから「人をまとめることができるタイプだよね」と言われたこともあるので、そう見せられたら、と思っています。
――ハユンは女区のリーダー的存在で、こずえからも一目置かれている人物ですが、逆に、ハユンは内心ではこずえのことをどう見ているのでしょうか。
刑務官と未決拘禁者の関係としては、しゃべってはいけない、目も合わせてはいけないというものですが、そんな中でもハユンはこずえの優しさ、真面目さ、愛情深さに気付いて、共感するものが増えていくのではないかと…。人としてどこかシンパシーを感じて、認めている人物だと思います。
――2026年の抱負を教えてください。
2026年の最初に『パンチドランク・ウーマン』という素晴らしいキャスト、スタッフの皆さんが集まった作品に参加することができて本当に幸せです。この作品に全力投球して、多くの方に「見てよかった」と思ってもらえるよう努めたいです。
【写真】禁断の三角関係…篠原涼子、ジェシー、藤木直人
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
【コメント全文】
■知英（パク・ハユン役）
――拘置所という独特の世界の中でリーダー的存在として秩序を保とうとしますが、そんなハユンは内面ではどのような人物でしょうか。また、実際の役作りで意識していることを教えてください。
「リーダー的存在」とはありますが、力で抑えつけようとかではなく、ハユンの存在感自体が、他人を束ねることのできる雰囲気を持ち合わせているというふうに私は解釈しています。友だちから「人をまとめることができるタイプだよね」と言われたこともあるので、そう見せられたら、と思っています。
――ハユンは女区のリーダー的存在で、こずえからも一目置かれている人物ですが、逆に、ハユンは内心ではこずえのことをどう見ているのでしょうか。
刑務官と未決拘禁者の関係としては、しゃべってはいけない、目も合わせてはいけないというものですが、そんな中でもハユンはこずえの優しさ、真面目さ、愛情深さに気付いて、共感するものが増えていくのではないかと…。人としてどこかシンパシーを感じて、認めている人物だと思います。
――2026年の抱負を教えてください。
2026年の最初に『パンチドランク・ウーマン』という素晴らしいキャスト、スタッフの皆さんが集まった作品に参加することができて本当に幸せです。この作品に全力投球して、多くの方に「見てよかった」と思ってもらえるよう努めたいです。