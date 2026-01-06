中村ゆりか、愛犬への“偏愛”ぶり明かす 共演者から「変わっているね」
テレビ東京できょう6日からスタートするドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜）の記者会見が都内のスタジオで開かれた。主演の内田理央と共演する伊藤健太郎、中村ゆりかが登壇した。中村は愛犬への“偏愛”ぶりを明かした。
【全身ショット】素敵⋯美デコルテ全開のドレスで登場した中村ゆりか
中村は好きなものについて「愛犬はやっぱりダントツですね。本当にかわいくて」と話し、愛犬はお米が好きであることを紹介した。
続けて愛犬のエピソードを披露。「炊いてあるお米をちょっとあげるんですけど、口の周りにつくじゃないですか。夜帰るまで取らずにそのまま放置して帰ってカピカピになっているのを見ると、すごい癒やされます」と話した。
これに共演者からは「変わっている」「偏愛」と話し、会場に笑いが広がっていた。
2022年に電子コミックとして販売されると、“元嫁VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣氏による同名作を実写ドラマ化。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子どもを身ごもった若い女性だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられうるスパイラルサスペンス。主人公の千春役を内田、千春の夫・司役を伊藤、司の不倫相手・えみる役を中村が演じる。
