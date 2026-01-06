「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)

かつてはオルフェーヴルやアーモンドアイ、ジェンティルドンナが駆け抜けた新春の３歳マイル重賞。今年も春の大舞台を目指す好素材が顔をそろえた。主役はこうやまき賞を制した唯一の２勝馬クールデイトナ。ここでタイトルを獲得し、春へ弾みをつけたい。

メンバー唯一の２勝馬クールデイトナが春の大一番へ向けて弾みをつける。初勝利は昨夏の中京マイル戦。スタート直後はハミをかみそうなシーンもあったが、すぐに折り合うと好位から最速上がりで突き抜ける優秀な内容だった。

続く萩Ｓは千八への距離延長。積極的に２番手で運ぶも、直線は伸び切れず６着に沈んだ。ただ、宮地師は「距離が微妙に長かったかなという感じでした」と冷静な口ぶり。その分析通りに、距離をマイルに戻した前走のこうやまき賞では、３番手でじっくり脚をためると、鞍上の気合注入でグングン加速。悠々と１馬身差で勝利を収めた。「緩いペースでも我慢が利いていたし、最後もしっかり伸びていました。今後が楽しみになる内容」と指揮官も確かな手応えを感じる一戦だった。

レース後も順調に立ち上げ、１２月３１日の１週前追いでは６Ｆ８０秒８−３７秒０−１１秒７を計時。併せたペガサスウィンド（３歳新馬）を２馬身半突き放した。トレーナーは「変わらずいい感じで来られています。新馬の時は線の細さがありましたが、だんだん筋肉がついて、いい成長をしてくれている」と愛馬の充実ぶりに納得の表情だ。

舞台は再び淀へ。２走前に苦杯をなめたが「コース自体は問題ないと思います」ときっぱり。「春はマイル路線を目指していきたいですね」と歩むべき道筋はくっきり。トップの座へ向けて、着実に階段を上っていく。