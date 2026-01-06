ÆâÅÄÍý±û¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¬Ã¥Ã¥º§¡×²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢ÃçÎÉ¤·¤ÎÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤È¡Ö½éÆü¤«¤é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×¡¡
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê34¡Ë¤¬12·î26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¬Ã¥Ã¥º§¡×¡Ê6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï»³ÅÄ²ê°á»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¤Î¡ÈÇ¥¿±¥Ð¥È¥ë¡É¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ºÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Àé½Õ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢É×¤Î»Ò¶¡¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤¿ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤«¤éÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆâÅÄ¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÀ¨¤¤°Å¤¤Ì¡²è¤È¤«¡¢YouTube¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¡£¼ÂºÝ¤Î¸ú²Ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÀé½Õ¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¤«¤Ê¤êÀäË¾¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäË¾´¶¤ò¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤Î»ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë°ËÆ£·òÂÀÏº¤Ï¸¶ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºÇ½é¤ÎÊý¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡È·ëº§¤·¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¥Ú¡¼¥¸2¥Ú¡¼¥¸¤¯¤é¤¤¤á¤¯¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÈÎ¥º§¤·¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¡£Èó¾ï¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£»Ê¤ÏÊ£¿ô¤Î½÷À¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌòÊÁ¤À¤¬¡¢¡Ö1¿Í1¿Í¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´¶¾ð¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¶¤É¤³¤Þ¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Öµ¤Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï¡¢É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¡¦¤¨¤ß¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ëÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤È¶¦¤ËÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃæÂ¼¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â2ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ÃçÎÉ¤·¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½éÆü¤«¤é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¶õµ¤´¶¤ò2¿Í¤Ç¼«Á³¤Èºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£ÃæÂ¼¤â¡Ö¡Ê½Ð¤À¤·¤«¤é¡Ë½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¿·Ç¯¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤º¤ËÃ¥¤¤¼è¤ê¤¿¤¤±¿µ¤¡×¤òÌä¤ï¤ì¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö·ò¹¯±¿¡×¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¿Í±¿¡×¤È²óÅú¡£¼çÌò¤ÎÆâÅÄ¤Ï¡ÖÁí¹ç±¿¡×¤ÈìÅÍß¤µ¤ò¸«¤»¡¢¡Ö·ò¹¯¤âÍß¤·¤¤¤·¡¢¿Í±¿¤âÍß¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¶â±¿¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°Î¨±¿¤â´ê¤¤¤Ä¤ÄÃ¥¤¤¤¿¤¤¡£Á´¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥É¥í¥É¥í¤âÌ¥ÎÏ¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÆæ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£