内田理央、役作りで「ずっと暗いユーチューブを見ている」 理由も告白
テレビ東京できょう6日からスタートするドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜）の記者会見が都内のスタジオで開かれた。主演の内田理央と共演する伊藤健太郎、中村ゆりかが登壇した。内田は役作りのため「ずっと暗いユーチューブを見ている」と明かした
【全身ショット】おきれいが過ぎます⋯赤いロングドレスで登場した内田理央
内田は今作の役作りで取り組んでいることを聞かれ「普段はハッピーに生きている自分だったので、すごい暗い漫画とかユーチューブを家でずっと見ています」と明かした。理由については苦しい役だったとし、「どうにか絶望感を、と思って」と話した。
2022年に電子コミックとして販売されると、“元嫁VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣氏による同名作を実写ドラマ化。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子どもを身ごもった若い女性だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられうるスパイラルサスペンス。主人公の千春役を内田、千春の夫・司役を伊藤、司の不倫相手・えみる役を中村が演じる。
【全身ショット】おきれいが過ぎます⋯赤いロングドレスで登場した内田理央
内田は今作の役作りで取り組んでいることを聞かれ「普段はハッピーに生きている自分だったので、すごい暗い漫画とかユーチューブを家でずっと見ています」と明かした。理由については苦しい役だったとし、「どうにか絶望感を、と思って」と話した。