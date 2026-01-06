「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)

かつてはオルフェーヴルやアーモンドアイ、ジェンティルドンナが駆け抜けた新春の３歳マイル重賞。今年も春の大舞台を目指す好素材が顔をそろえた。主役はこうやまき賞を制した唯一の２勝馬クールデイトナ。ここでタイトルを獲得し、春へ弾みをつけたい。一方、データ班はＶデータを唯一全クリアしたアルトラムスを猛プッシュだ。

▼傾向（過去１０年）

１１年２着のオルフェーヴルは６冠馬、１２年Ｖのジェンティルドンナは７冠牝馬へ飛躍。そして、１８年覇者アーモンドアイは牝馬３冠を含む史上初の芝９冠馬に。

▼人気

１番人気〈１・２・１・６〉

２番人気〈２・２・２・４〉

３番人気〈２・１・１・６〉

４番人気〈３・１・２・４〉

５番人気〈０・１・０・９〉

７番人気以下が２勝、２着３回、３着４回と奮闘している。

▼ステップ

新 馬〈４・２・０・１５〉

未勝利〈１・２・３・３０〉

１勝クラス〈４・３・３・２８〉

ＯＰ競走〈０・０・０・４〉

重 賞〈１・３・４・２９〉

勝ち馬８頭が芝１６００メートルから参戦。同７頭が中７週以内のローテだった。

▼前走内容

勝ち馬９頭が３着以内。同８頭が２番人気以内だった。

▼所属

栗 東〈８・９・１０・９０〉

美 浦〈２・１・０・１６〉

出走頭数に違いはあるものの、栗東所属馬狙いが正解。

▼実績

勝ち馬９頭が２戦目までに初勝利を挙げていた。

▼決め手

勝ち馬９頭が前走でメンバー２位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 全項目をクリアしたのはアルトラムス１頭だけ。デビュー戦を圧勝で飾った好素材が、無傷２連勝でのタイトル奪取へ突き進む。（記録室）