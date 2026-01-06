【シンザン記念】アルトラムス 無傷２連勝でタイトル奪取へ データも唯一の全項目クリア
「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)
かつてはオルフェーヴルやアーモンドアイ、ジェンティルドンナが駆け抜けた新春の３歳マイル重賞。今年も春の大舞台を目指す好素材が顔をそろえた。主役はこうやまき賞を制した唯一の２勝馬クールデイトナ。ここでタイトルを獲得し、春へ弾みをつけたい。一方、データ班はＶデータを唯一全クリアしたアルトラムスを猛プッシュだ。
▼傾向（過去１０年）
１１年２着のオルフェーヴルは６冠馬、１２年Ｖのジェンティルドンナは７冠牝馬へ飛躍。そして、１８年覇者アーモンドアイは牝馬３冠を含む史上初の芝９冠馬に。
▼人気
１番人気〈１・２・１・６〉
２番人気〈２・２・２・４〉
３番人気〈２・１・１・６〉
４番人気〈３・１・２・４〉
５番人気〈０・１・０・９〉
７番人気以下が２勝、２着３回、３着４回と奮闘している。
▼ステップ
新 馬〈４・２・０・１５〉
未勝利〈１・２・３・３０〉
１勝クラス〈４・３・３・２８〉
ＯＰ競走〈０・０・０・４〉
重 賞〈１・３・４・２９〉
勝ち馬８頭が芝１６００メートルから参戦。同７頭が中７週以内のローテだった。
▼前走内容
勝ち馬９頭が３着以内。同８頭が２番人気以内だった。
▼所属
栗 東〈８・９・１０・９０〉
美 浦〈２・１・０・１６〉
出走頭数に違いはあるものの、栗東所属馬狙いが正解。
▼実績
勝ち馬９頭が２戦目までに初勝利を挙げていた。
▼決め手
勝ち馬９頭が前走でメンバー２位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 全項目をクリアしたのはアルトラムス１頭だけ。デビュー戦を圧勝で飾った好素材が、無傷２連勝でのタイトル奪取へ突き進む。（記録室）