　「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)

　かつてはオルフェーヴルやアーモンドアイ、ジェンティルドンナが駆け抜けた新春の３歳マイル重賞。今年も春の大舞台を目指す好素材が顔をそろえた。主役はこうやまき賞を制した唯一の２勝馬クールデイトナ。ここでタイトルを獲得し、春へ弾みをつけたい。一方、データ班はＶデータを唯一全クリアしたアルトラムスを猛プッシュだ。

　▼傾向（過去１０年）

　１１年２着のオルフェーヴルは６冠馬、１２年Ｖのジェンティルドンナは７冠牝馬へ飛躍。そして、１８年覇者アーモンドアイは牝馬３冠を含む史上初の芝９冠馬に。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈１・２・１・６〉

　２番人気〈２・２・２・４〉

　３番人気〈２・１・１・６〉

　４番人気〈３・１・２・４〉

　５番人気〈０・１・０・９〉

　７番人気以下が２勝、２着３回、３着４回と奮闘している。

　▼ステップ　　　　　

　　新　馬〈４・２・０・１５〉

　　未勝利〈１・２・３・３０〉

１勝クラス〈４・３・３・２８〉

　ＯＰ競走〈０・０・０・４〉

　　重　賞〈１・３・４・２９〉

　勝ち馬８頭が芝１６００メートルから参戦。同７頭が中７週以内のローテだった。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬９頭が３着以内。同８頭が２番人気以内だった。

　▼所属　　　　　　　

　　栗　東〈８・９・１０・９０〉

　　美　浦〈２・１・０・１６〉

　出走頭数に違いはあるものの、栗東所属馬狙いが正解。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬９頭が２戦目までに初勝利を挙げていた。

　▼決め手　　　　　　

　勝ち馬９頭が前走でメンバー２位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全項目をクリアしたのはアルトラムス１頭だけ。デビュー戦を圧勝で飾った好素材が、無傷２連勝でのタイトル奪取へ突き進む。（記録室）