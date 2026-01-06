高橋努、地元ヤクザの元若頭役 『パンチドランク・ウーマン』キャラクター紹介（2）【コメント全文】
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）が、11日から放送される。それに先立って、高橋努からのコメントが到着した。
【写真】禁断の三角関係…篠原涼子、ジェシー、藤木直人
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
高橋は、殺人の罪で起訴され氷川拘置所に移送されてきた渡海憲二（40）を演じる。地元のヤクザ・関東竜王会の元若頭で、義理堅く人情を大切にしている。収容者たちからも恐れられ、拘置所の中でひときわ存在感を発揮する。
高橋は「今までの人生を考え、生きる世界は縮まってしまったけど、自分の筋道だけは曲げずに日々を送ろうと思っている」と渡海の内面を分析。「監督陣とディスカッションしながら、役の関係性を大事にしていっている」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
■高橋努（渡海憲二役）
――塀の外の世界では義理と人情を何よりも大切にしていた渡海ですが、拘置所内ではどのようなことを考えて、どうあろう／どうありたいと思っている人物でしょうか。また、実際の役作りでリアリティを持たせるために意識していることを教えてください。
今までの人生を考え、生きる世界は縮まってしまったけど、自分の筋道だけは曲げずに日々を送ろうと思っている。また、監督陣とディスカッションしながら、役の関係性を大事にしていっている。
――2026年の抱負を教えてください。
今まで以上に毎日誠実に、一つひとつ作品に向かおうと思います。
