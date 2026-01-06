昨年の有馬記念の盛り上がりにはかなりドキドキした。これまで全く競馬に興味のなかった、むしろギャンブルはあんまり…と言っていた友人たちから「有馬記念、どの馬が勝つかな？」とたくさん連絡が。レース後も、その友人たちからは興奮冷めやらぬ様子がうかがえる誤字交じりのメッセージが届いた。改めて、昨秋に放送されたＴＢＳ系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の影響をひしひしと感じた。一頭一頭が歩んできた道のり、携わっている全ての人の思いには計り知れないものがある。

ただ、そんな馬業界の人手不足が現在、深刻な問題となっている。ドラマの第３話。競馬業界の根底を支えている北海道・日高の牧場が、高齢化そして後継者不足により次々と存続を断念していたシーンが強く心に突き刺さった。栗東・友道厩舎で調教助手を務める傍ら、馬業界への間口を広げるため学生へのプレゼンテーション活動を行ってきた大江祐輔助手は「今でこそ馬業界全体の人手不足にスポットライトが当たっていますが、根っこの日高の方では、トレセンの現場に問題が押し寄せる１０年以上も前から、その波は来ていました。業界に対しての関心が薄くなっているなって」と口にする。実家は日高にある生産牧場。忍び寄り、どんどん加速していく“現実”をその身で感じてきた。

馬と働く−。その特殊性ゆえに、仕事内容やそこにたどり着くまでの道筋を想像することは決して容易ではない。だからこそ、大江助手はその“最初の一歩”を踏み出す手伝いを行ってきた。兵庫県三木市にある三木ホースランドパークで、昨年１０月２９日から１１月３日に行われた全日本学生馬術大会。３０日の競技終了後、大江助手は馬術に打ち込む学生たちに向けて『ザ馬業界プレゼンテーション』を行った。

「学生たちが自分だけでは思いつかなかった選択肢を知ってもらいたいと思っています。馬と関わる仕事に少しでも興味を持っている学生の視野を広げてあげたい」。大江助手のように競走馬の調教に直接携わる仕事もあれば、乗馬や生産牧場、獣医師など幾多にも可能性は広がっている。“知っていれば”という後悔ほどもったいないことはない。「活動を始めた当初より、積極的に参加してくれる人数が増えた気がしますね。業界全体として取り組んでいることの効果をすごく感じる」。徐々にではあるが、着実に思いは浸透しているようだ。

さらに、説明会には現役のトップジョッキーとして最前線を走っている川田騎手がゲストとして参加。学生たちからの質問に答えたり、木馬を使った体験騎乗の指導を行うなど、学生たちにとってはかけがえのない時間となった。「プロとしての仕事への心構えや取り組み方、馬を仕事にするというのはどういうことなのかなどを話してくれました。川田騎手自身も、自分で乗っていた馬をリトレーニングして馬術の大会に参加もしているので、馬術を続けることで馬業界でどのように役に立つのかということも。ジョッキーから話を聞けるようなことはめったにないですし、勇気を出して質問している子もたくさんいましたよ」。指導を受けている学生はもちろんのこと、周りで見ている学生たちの真剣なまなざしから、少しでも多くを吸収しようという熱い思いを感じた。

「職業の選択肢の一つとして、馬業界が学生たちの候補に残ってほしい。他の職業に就いた後でも、また馬の世界に戻りたいと思った時にこういう道があったなって」。遅いなんてことは絶対にない。１カ月後、いや１０年後かもしれない。それでも、大江助手のプレゼンテーションはきっと誰かが一歩を踏み出す時、その背中を押すだろう。(デイリースポーツ・小田穂乃実)