玉木宏主演のフジ木曜劇場、くっきー！が異常キャラ炸裂の闇ブローカー＆森香澄が高級ラウンジのホステスに
俳優の玉木宏が主演を務める1月スタートのフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00※初回15分拡大）の第1話に風間俊介、要潤、近藤公園、くっきー！、森香澄、ゆいかれんの出演が決定した。
【写真】スーツ姿で書き初めに挑戦した玉木宏
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
風間が演じるのは、要潤が演じる葛西総合病院院長のもとで共に働く外科医・葛西祐二（かさい・ゆうじ）役。医師として、患者のことを第一に思う祐二は、院長を務める兄の芳樹と間で病院の運営を巡っていざこざを抱えている。また、祐二の担当である入院患者との関係が物語の思わぬ進展を生んでいく。
要が演じるのは、葛西総合病院院長・葛西芳樹（かさい・よしき）役。自身が運営する総合病院の宣伝という名目のもと、アメリカで活躍する日本人野球選手の記念ボールを500万ドルで落札。しかし、落札直後にその高額な記念ボールが国際窃盗団・イエローパンサーと思しき集団に強奪されてしまう。そして、芳樹は天音らの保険調査の対象になっていくことに―。
近藤が演じるのは、タクシー交通会社に勤務するタクシー運転手・田神悠人（たがみ・ゆうと）役。葛西総合病院において、過去に来訪記録があり、私情である悩みを抱えている―。そして、思わぬ形で天音の調査対象として浮上してくることになる人物。
くっきー！が演じるのは、異常な雰囲気を醸しだす美術商ブローカー・富樫一郎（とがし・いちろう）役。そのいかにもという表情や言動で“高額な記念ボール”巡る一連の事件に絡んでくる奇妙かつ不気味な男。
森が演じるのは、葛西総合病院院長・葛西芳樹（要潤）が出入りする高級ラウンジに勤めるホステス水島香織（みずしま・かおり）役。ある情報をキッカケに、天音の推理が動き出し、天音の新人バディである栗田凛（くりた・りん／岡崎紗絵）と共に、香織のもとに潜入捜査へ向かう。天音と凛の最初のミッションの調査対象となっていく香織の不敵な笑みが意味するものとは―。
ゆいが演じるのは、天音がとあるバーで口説く謎の美女・月山花蓮役。彼女は軟派な部分もある天音からシンプルで巧みな“ある賭事”を持ちかけられることに―。その妖艶な雰囲気をまとう花蓮は、先々の物語を通しても要所要所で登場し、ことあるごとに天音から好意を向けられていく。
