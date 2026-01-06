5日放送された『たくはる1年記念日デート＆新シーズン解禁！ 今日好き特別編』にて12日（月）から始まる新シーズンのメンバーが発表された。

【映像】人気メンバーも！新メンバー紹介映像

継続メンバーとして参加することになったのは、女子メンバーは卒業編2025 in ソウル＆ニュージーランド編からの継続のひなた（高2・静岡県）、ニュージーランド編＆マクタン編からの継続のもか（高1・広島県）。男子メンバーはチュンチョン編＆チェンマイ編からの継続のりくと（高1・埼玉県）、ハロン編＆夏休み編2025からの継続のるい（高3・長野県）の4人となっている。

また新メンバーとしてりな（高2・大阪府）、みせら（高1・埼玉県）、けんせい（高3・福島県）、ゆうた（高2・栃木県）、りお（高2・東京都）の参加も発表された。

人気メンバーの発表に「嬉しい！」「アツい！」「きたきたきたきた」「もかが報われてほしい」「絶対幸せになってほしい」「ひーな嬉しい」などの声が殺到。また予告編ではさらなる継続メンバーも来ることが予告されており、SNSでは「楽しみ！」「神回の予感」など早くも盛り上がりを見せていた。