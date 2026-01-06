¥«¥ë¥Þ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¸µ¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤òÇ®±é¡ÖÇÐÍ¥³¹Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê4¡Ë¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¤ÈÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¡-Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Á¸å11¡§25¡Ë¤¬¡¢11Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ë¥Þ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ØÃÇ¤Î»°³Ñ´Ø·¸¡Ä¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥«¥ë¥Þ¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÇÈ¾¥°¥ì¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë²ÏËÌÎµÇÏ¡Ê29¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£Ãç´Ö¤µ¤¨¤â¡È¶ð¡É¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë·×»»¹â¤µ¤ò»ý¤Ä¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÎäÅ°¤«¤Ä·×»»¹â¤¤¤¬¡¢¤È¤¤Ë´¶¾ð¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç´í¤¦¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¹´ÃÖ½ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÏ³¤¤¬Î¨¤¤¤ë¥ä¥¯¥¶¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Ë¡¢È¾¥°¥ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ë¥Þ¤Ï¡Ö¤â¤·¼ÙËâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðí´í°¤Ê¤¯°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬Ä¶´í¸±¤Ê¿ÍÊª¡×¤È²ÏËÌ¤Î´í¤¦¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£²ÏËÌÎµÇÏÌò¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë
¡½¡½ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢ÎäÅ°¤«¤Ä·×»»¹â¤¤²ÏËÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤Ë´¶¾ð¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç´í¤¦¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¿ÍÊªÁü¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎµÇÏ¤Ï´ðËÜ¼«Ê¬¤·¤«¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¾å¡¢Â¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤¹¤é¤Ê¤¤ÃË¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤»¤º¼«Ê¬¤ÎÍø³²´Ø·¸¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢¤â¤·¼ÙËâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðí´í°¤Ê¤¯°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬Ä¶´í¸±¤Ê¿ÍÊª¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¿·Ç¯¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀª¤¤¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ2026Ç¯ÇÐÍ¥³¹Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
