「5年ぶりのイメチェン」ならコレーー！【50代】にドンピシャ♡「上品ヘア」

50代の女性にふさわしいのは、大人の魅力をよりいっそう引き立てる「上品ヘア」。「気が付けば同じヘアスタイルを続けて5年経っていた……」そんな人が、イメージチェンジに挑戦するなら落ち着きと華やかさを兼ね備えた「上品ヘア」を目指してみて。今回は、大人女性の上品なヘアスタイルを多数紹介している、ヘアサロン@rico_salonさんのInstagram投稿から、おすすめのヘアスタイルをピックアップします。

オーガニックカラーでナチュラルに

肩の位置の外ハネが若々しい印象を与えるミディアムヘア。レイヤーによって軽やかな動きが演出されています。@rico_salonさんは、「オーガニックカラーで負担を抑えながら立体感も」とコメント。オーガニックカラーは、天然由来の成分が使用されているところが嬉しいポイント。自然な発色が上品なヘアスタイルにぴったりです。

やさしい印象のピンク系カラー × ウルフヘア

こちらは、@rico_salonさんが「ピンクでちょっとエレガントなウルフ」と紹介しているヘアスタイル。丸みのあるシルエットと、ピンク系カラーがやさしい印象を与えてくれそう。ふんわりとした立体感が演出されていて、ペタンコ髪に悩む人にもおすすめです。

洗練された印象を与えるショートボブ

すっきりとした襟足が清潔感のあるショートボブ。クセを活かしたナチュラルな毛流れがおしゃれです。@rico_salonさんは、「トップはふんわりと軽ーく 襟足は少しくびれるように」とコメント。軽やかさはありつつも整ったシルエットで、洗練された雰囲気を演出してくれそうです。

エレガントなミディアムヘア

こちらのミディアムヘアは、流れるような毛流れがエレガント。ピンク系のカラーを合わせて女性らしい印象に仕上げています。毛先を外ハネさせることで、アクティブな雰囲気をプラス。上品でありながら遊び心を演出できるヘアスタイルに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri