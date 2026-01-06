6日は日本海側を中心に雪や雨 関東から九州の太平洋側は晴れるが北風冷たい
今日6日(火)は、北海道と東北の日本海側、そして北陸を中心に雪が降るでしょう。関東北部や長野県北部も大雪になる所がありそうです。一方、関東から九州にかけては、太平洋側を中心におおむね晴れるでしょう。最高気温は昨日5日(月)より低く、平年並みか平年より低くなりそうです。
日本海側は雪や雨 太平洋側はおおむね晴れる
今日6日(火)は、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。北海道と東北の日本海側や北陸は広く雪が降る見込みです。雷を伴って強く降り、大雪となる所もありそうです。ふぶく所もあるでしょう。北海道と東北の太平洋側は晴れ間がありますが、所々で雪がちらつくでしょう。
関東から西の太平洋側と九州は、おおむね晴れるでしょう。沖縄は雲が広がり、昼頃まで所々でにわか雨がありそうです。
最高気温 北海道と東北、北陸は真冬並み
今日6日(火)の最高気温は、全国的に昨日5日(月)より低いでしょう。北海道と東北、北陸は真冬並み、関東から九州、沖縄は平年並みの所が多い見込みです。寒中らしい寒さでしょう。冷たい北風が吹き付け、昨日よりも体感がグッと低く感じられそうです。寒さ対策を万全にしてお出かけください。
雪道運転 万が一に備えて安心のグッズ
雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。
(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの
暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。
(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯
長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。
(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン
バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。
(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ
除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。
雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。