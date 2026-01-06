昨年の大みそかに放送された「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の毎分の視聴率が５日、分かった。

番組の平均視聴率は第１部が３０・８％、第２部は３５・２％。第２部は２５年の全番組でトップだった。

歌手別の１位は、５年ぶりの出場となった松田聖子（６３）の３９・９％（午後１１時３８分）。白組、紅組の全アーティストが歌唱を終え、最終歌唱者として特別企画枠で登場し、１９８０年の初出場時に歌った「青い珊瑚礁」を披露したシーンが視聴者の高い注目を集めた。

歌手別２位は、大トリを務めたＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥで３９・８％。３位はＯＧと現役の新旧メンバーが共演したＡＫＢ４８で、３７・１％と大健闘した。なお第１部の歌手別トップは、３年連続で“演歌×ドミノ倒し”の演出に挑んだ水森かおり（５２）の３３・４％だった。

番組全体で瞬間最高視聴率をマークしたのは、放送終了直前の午後１１時４４分で、４０・７％。５年ぶりに４０％に到達した。エンディングで一堂に会した出場全アーティストが「蛍の光」を歌い終え、白組の優勝が決まった場面で、２４年の同場面の３５・９％から４・８ポイントアップした。

直近の紅白で瞬間最高が４０％を超えたのは、活動休止前最後のテレビ出演となった２０年の「嵐」の歌唱シーンで４７・２％。以降、２１年からは４０％に届かない状況が続いていた。テレビ離れの影響などで視聴率が下降傾向をたどる中、放送１００年の節目の放送で大台に乗せた。（数字は全て世帯でビデオリサーチ調べ、関東地区）