第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往・復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）は５日、今回、一気に３分４５秒も更新した１０時間３７分３４秒のハイレベルな大会記録を来年はさらに４５秒の更新を見込んでいることを明かした。全１０区間を細かく分析した上で、往路は１５秒の超過、復路は１分の短縮、総合で４５秒の短縮と想定した。

歴史的な快勝から２日。原監督は、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）とともにＴＢＳテレビの情報番組「ひるおび」に出演するなど忙しく過ごしたが、その一方で、次の第１０３回大会に向けて冷静に戦力を分析。

指揮官は、公式記録表を凝視しながら、つぶやいた。

「気象条件が同じと仮定すれば、１区は１分、２区は３０秒、３区は１分、４区は１５秒、短縮できる。さすがに５区は３分、出っ張るな…」

１区から１０区まで、１年後の第１０３回箱根駅伝で見込む見込むタイムを明かした。その結果、往路は５区の黒田朝が抜ける大きな穴で１５秒の超過となったが、復路は１分短縮。総合では今回の１０時間３７分３４秒を４５秒更新する新記録という計算となった。

あくまで机上の計算。「数字遊びですけど、目標タイムのひとつの目安です。１０時間３６分台に突入したいですね。ただ、今日の常識は明日の非常識。１年後、大学駅伝界が、もっとレベルアップしている可能性もあります。大学駅伝の監督はみんなが真剣で人生をかけていますから」と表情を引き締めて話した。

今大会の前、原監督は「前回、マークした総合記録（１０時間４１分１９秒）を更新しなければ優勝できない」と予言。実際に２位の国学院大は従来の大会記録を１分１２秒も更新する１０時間４０分７秒でゴールした。予言は当たった。

「来年も同じ。勝つためには大会記録の更新か、あるいは同レベルのタイムが必要でしょう」と語る。節目の１０度目の優勝に向けて、原監督は目を光らせた。（竹内 達朗）

◇第１０２回箱根駅伝の青学大成績と第１０３回箱根駅伝で原監督が見込むタイム（気象条件が同じと仮定した場合）

▽１区・小河原陽琉（２年）＝１時間１分４７秒、区間１６位＝「１分短縮」

▽２区・飯田翔大（かいと、２年）＝１時間６分２９秒、区間１０位＝「３０秒短縮」

▽３区・宇田川瞬矢（４年）＝１時間１分５１秒、区間７位＝「１分短縮」

▽４区・平松享祐（３年）＝１時間４５秒、区間３位＝「１５秒短縮」

▽５区・黒田朝日（４年）＝１時間７分１６秒、区間賞・区間新記録＝「さすがに３分出っ張る」

▽６区・石川浩輝（１年）＝５７分１５秒、区間３位＝「１５秒短縮。もう少し短縮できる可能性も十分にある」

▽７区・佐藤愛斗（２年）＝１時間２分４９秒、区間３位＝「１分短縮」

８区・塩出翔太（４年）＝１時間３分４５秒、区間賞・区間新記録＝「１５秒超過」

▽９区・佐藤有一（４年）＝１時間７分３８秒、区間賞＝「プラスマイナスゼロ」

１０区・折田壮太（２年）＝１時間７分５９秒、区間２位＝「プラスマイナスゼロ」

▽往路 １５秒超過

▽復路 １分短縮

▽総合 ４５秒短縮