ÆâÅÄÍý±û¡¡ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤ëºÊÌò ¤ËÄ©Àï¤ÇÆÈ¼«¤ÎÌòºî¤êÌÀ¤«¤¹¡Ö°Å¤¤Ì¡²è¤È¤«£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò¸«¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢½÷Í¥¤ÎÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¬Ã¥Ã¥º§¡×¡Ê£¶Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢²ÐÍË¡¦¿¼Ìë£°»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ì¾ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦Àé½Õ¡ÊÆâÅÄ¡Ë¤ÈÉ×¤Î»Ê¡Ê°ËÆ£¡Ë¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¤¨¤ß¤ë¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Î£³¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢Àé½Õ¤ÎÉü½¬·à¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ëÆâÅÄ¤Ï¡ÖÀé½Õ¤Ï¶ì¤·¤¤ÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Å¤¤Ì¡²è¤È¤«£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀäË¾¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤Ë¤«ÀäË¾´¶¤ò¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑÁê¼êÌò¤ÎÃæÂ¼¤È¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃçÎÉ¤·¡£¡Ö¡Ê»£±Æ¡Ë½éÆü¤«¤é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¶õµ¤´¶¤ò¼«Á³¤È¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÃæÂ¼¤â¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÄñ¹³¤â¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¥Ò¡¼¥ë¡Ê°Ìò¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢£³¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¤òÊ¹¤«¤ì¡¢Á´°÷¤¬¡Ö°ËÆ£¡×¤È²óÅú¡£ÆâÅÄ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÃæÂ¼¤â»¿Æ±¡£Åö»ö¼Ô¤Î°ËÆ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤«¤Ä¤¯¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤¹¤®¤ë¡×¤È±é¤¸¤¿Ìò¤ÎÀ³Ê¤Ë¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¡¢¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÇÁ±°¤¬°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤½ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Ð£Ò¤·¤¿¡£