¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û1Ç¯À¸¤¿¤Á¤¬¡ÈÆ²¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¡¡Áá°ðÅÄÂç¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¤Ï¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¤ËÆùÇö¤Î²÷µÏ¿
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤¬2¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£5¶è¤Ç¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(4Ç¯)¤¬ÆÃÂç¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢±ýÏ©¡¢ÉüÏ©¡¢Áí¹çµÏ¿Á´¤Æ¿·µÏ¿¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯À¸¤¬È¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
5¶è´Ö¤Ç·×7¿Í¤¬¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ëµÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿È¢º¬±ØÅÁ¡£Í¥¾¡¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ä2°Ì¤ÎÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤âÁí¹çÀ®ÀÓ¤ÇÂç²ñµÏ¿¤ò¹¹¿·¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢³Æ¹»¤Î1Ç¯À¸¤¿¤Á¤â¹¥µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¶è¤òÁö¤Ã¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÎëÌÚÎ°°ýÁª¼ê¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç20¥¥í¤òÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉÝ¤µ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ò°ì½³¡£½ªÈ×¤Ï¾å¤ê¤â¤¢¤ëÆñ¥³¡¼¥¹¤ÇY.¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥ÈÁª¼ê(Åìµþ¹ñºÝÂç)¤Î¶è´ÖµÏ¿¤Ë¤ï¤º¤«1ÉÃº¹¤È1»þ´Ö00Ê¬1ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¾×·â¤ÎÈ¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¾å¤ê5¶è¤Ç¤ÏÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Î郄ÀÐ¼ùÁª¼ê¤¬²÷Áö¡£¸å¤í¤«¤éÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄÁª¼ê¤ä¾ëÀ¾Âç³Ø¤ÎºØÆ£¾ÌéÁª¼ê(4Ç¯)¤È³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÈ´¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç´¤ê¤ÎÁö¤ê¤Ç½ªÈ×¤ËºØÆ£Áª¼ê¤òÈ´¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£±ýÏ©¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤Ç¤Ï¡¢±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤È¤³¤í¤òÄ¾¿Ê¡£¥³¡¼¥¹¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶è´Ö4°Ì¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö10Ê¬05ÉÃ¤ÎÁö¤ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµÈÅÄ¶ÁÁª¼ê(Åö»þÅì³¤Âç)¤¬Âè98²óÂç²ñ¤ÇµÏ¿¤·¤¿1»þ´Ö10Ê¬44ÉÃ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤³¤Î¶è´Ö¤Î1Ç¯À¸ºÇ¹â¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢ÎòÂå¤Ç¤â6°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
»³²¼¤ê¤Î6¶è¤Ç¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÀÐÀî¹Àµ±Áª¼ê¤¬Ê³Æ®¡£±ýÏ©2°Ì¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø¤È¤Ï18ÉÃº¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ê¬°Ê¾å°ú¤Î¥¤¹Áö¤ê¤Ç¡¢¶è´Ö3°Ì¤È¤Ê¤ë57Ê¬15ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á°²óÂç²ñ¡¢¶è´ÖµÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼¾¼Ì´Áª¼ê¤Î¤¢¤È¤ò·Ñ¤¤¤À1Ç¯À¸¤¬ÎòÂå4°Ì¤Î¹¥µÏ¿¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¶è¤ÈÆ±¤¸¤¯Á´¶è´ÖºÇÄ¹23.1¥¥í¤Î9¶è¤Ç¤Ï¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÌîÅÄ¸²¿ÃÁª¼ê¤¬ÎÏÁö¡£Á°¤òÁö¤ëÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ò·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¡¢1»þ´Ö7Ê¬53ÉÃ¤Î¶è´Ö3°Ì¡£ÎòÂå5°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢Âç³ØºÇ¹â2°Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï³ÆÂç³Ø14¿Í¤Î1Ç¯À¸¤¬È¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1Ç¯¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£