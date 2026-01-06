ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢ONE OK ROCK TAKA¤ÈÀìÌç³Ø¹»¤òÃµº÷¡¡À¸ÅÌ¤ÎÎÁÍý¤Ø¤Î¡ÈËÜµ¤¡É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÇÛÎ¸¤¬ÁÇÅ¨¡×
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÌÚÂ¼¤µ～～¤ó¡ª¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õTAKA¡Ö¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤òºî¤ë´ë²è¡×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ªTAKASAAAAN¡ª¡×¤ò1·î3Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÌÚÂ¼¤ÈONE OK ROCK¤ÎTAKA¡£º£²ó¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿TAKA¤Ï¡¢¡ØÌÚÂ¼¤µ～～¤ó¡ª¡Ù¤Ê¤é¤Ì¡ØTAKASAAAAN¡ª¡Ù¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¤ò³«»Ï¡£¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡É¤È¤¤¤¦¤Æ¤¤¤ÇÌÚÂ¼¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¬¡¢Áá¤¯¤â¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤íÀßÄê¸Â³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²»¤ò¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÚÂ¼¤¬ONE OK ROCK¤Î¥Ä¥¢ー¡ØDETOX JAPAN TOUR 2025¡Ù¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¸ì¤é¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤êÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Â¤Î¹üÀÞ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆTAKA¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î¥Èー¥¯¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÆÍÁ³¥Á¥ã¥¤¥à¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤¬¡Ö¤³¤³³Ø¹»¤Ê¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢TAKA¤¬´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¡£¤È¤â¤Ë°¦¸¤²È¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¸¤Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È²Ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÀìÌç³Ø¹»¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¥¢ー¥Ä Åìµþ¹»¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³Ø²Ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø¤·¡¢ÀèÀ¸¤äÀ¸ÅÌ¤é¤È¸òÎ®¡£À¸ÅÌ¤¬ºî¤Ã¤¿¥Áー¥º¥±ー¥¤ò»î¿©¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÚÂ¼¤¬ËÜµ¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤é¤ËÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ñ¥ó¤Î»î¿©¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¡¢ÌÚÂ¼¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤Þ¤À²¶¤¿¤Á¸¤´ØÏ¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÌÚÂ¼¤¬¸À¤¤¡¢¼¡¤Î¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤Çº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï½ªÎ»¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ötaka¤Î°Â¿´´¶¡¡¥í¥±¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤ÎÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÀµÄ¾¤ÇÍ¥¤·¤¤ÅÁ¤¨Êý¤È¤Ï¤Ã¤¤êÂÎ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âµ¤ÇÛ¤ê¡¢ÇÛÎ¸¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áÅçÅÄ±Í¡Ë