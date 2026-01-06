「また同じ質問をしてくれたらいい」米球界の懐疑論に抗う言葉　「成功できないかもしれない」とも言われた村上宗隆が見せた“意志”【現地発】

高額契約も予測された中で、条件が下がる形となった村上(C)Getty Images

メジャーでのポテンシャルに懸念が示されたという現実

村上宗隆がホワイトソックスと結んだ2年3400万ドル（約53億7000万円）という契約は、大方の予測よりも小さなものだったことは否定できない。

今オフの開始当初、村上は総額1億ドル（約157億円）以上の契約を得る史上初の日本人野手になると目されていた。高卒から8年に及んだNPBでのキャリアを考えれば、それも当然だったのかもしれない。

【動画】フルスイングせず打球はスタンドイン！村上宗隆が逆方向へ驚愕の一発

まだ、25歳という若さで、すでに年間56本塁打（2022年）を放った経験があり、ケガに苦しんだ昨季ですらも56試合で22本塁打、出塁率.392、長打率.659という優秀な成績をマーク。116.5マイル（約187.4キロ）という打球速度はMLB屈指のパワーヒッターと同等の水準だった。それらの実績は、メジャー入りを表明すれば、争奪戦が勃発した上で高額契約を得ることを指し示しているように思えた。

ところが――。村上が締結したのは、最終的に23年の吉田正尚（5年9000万ドル）、22年の鈴木誠也（5年8500万ドル）よりもはるかに低い金額での短期契約だった。

再建中のホワイトソックスならプレッシャーは小さく、そこで経験を積んだ上で2年後にFAで再びマーケットに売り込めること、さらに今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場にも許可が得られそうなど、少なからずメリットのある契約なのは確かではある。その一方で、これだけ条件が抑えられた背景に、村上のメジャーでのポテンシャルに懸念が示されたという現実があるのも確かなはずだ。

それが何なのかについては、すでに盛んに語られてきた通りである。米スポーツ専門局『CBS Sports』のクリス・タワーズ記者は、自身のコラム内で“三振の多さ”と“速球への弱さ”といった村上の弱点をこのようにまとめていた。

「MLB.comによると、ムラカミは過去2シーズンで空振り率が約36％に達し、その間に三振率は29％まで跳ね上がっている。これは非常に厳しい数字だ。さらに深刻なのがゾーン内コンタクト率で、25年は72.6％にとどまった。22年の77.1％から低下し、MLB平均の82.5％を大きく下回っている。ムラカミは球速の高い速球に明確な弱点を示しており、MLBではNPBよりもはるかに多くそういった球を見ることになる」

つまり日本でプレーしていた間でさえも、ストライクの球を空振りする確率が極めて高かったということ。この72.6％という数字をどう判断すればいいかというと、26年のMLBでこれを下回ったのはラファエル・デバース（71.4％）だけだった。しかも村上のそれはMLB未満のレベルの投手を相手にした数字。メジャーではさらに悪化すると予測されるのは仕方ないことなのだろう。