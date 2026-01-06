女優の名取裕子（６８）が、５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。

司会の黒柳徹子から「あなたダイエットなさって、３、４キロおやせになったとか？」と問われ、名取は「そうなんです。ダイエットをずっとするするするするって、するする詐欺みたいに言ってたんですけど、ちっともやせられなくて。でもさすがに去年人間ドックで、肝臓の数値がすごく悪くなったって言われて」と説明。

「お酒は飲まない。お菓子の食べ過ぎ。お菓子とか果物とか、甘いものの食べ過ぎで」と明かし、「４、５年言われてたんですけど、大丈夫、やせます、やせますって言って全然やせなくて、すごい数値になって。本気でダメですよって言われて、分かりましたって」と減量に踏み切ったという。「きのことか、海藻とか、いっぱいメニューを考えて、それを作って食べて。えのきと豆腐をお好み焼きにして、夜はこれにするとか」とキノコなどを中心にした料理を食べ、３か月で数値が正常に戻ったと語った。

また「歩いたりしてたら、今度は腰が痛くなっちゃって椎間板ヘルニアとか言われちゃって」と腰を痛めたことも告白。一時はつえをついて歩いていたというが、現在は回復したという。

さらに黒柳から「目の手術もなさったんです？」と質問されると、「満身創痍（そうい）のような」と笑いつつ「１０年以上前なんですけど、黄斑上膜（おうはんじょうまく）っていう。網膜の方が波打っちゃってる感じで。（術後は）すごいあざになっちゃってて」などと説明。女優業では照明などで目を酷使することが多いため、「職業病かな」と話していた。