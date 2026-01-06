ラインナップ整理でガソリン／ディーゼルが1グレードに

マツダは2025年12月11日、コンパクトSUVの新型「CX-3」を発表し、同日より予約受注を開始しました。発売は2025年12月下旬が予定されており、今回の改良ではグレードラインナップの整理が主な内容となっています。

CX-3は、2015年2月に登場したコンパクトSUVです。「デミオ（現：マツダ2）」のプラットフォームを基に開発され、主力SUV「CX-5」よりも一回り小さなボディを持つモデルとして展開。

マツダのデザインテーマ「魂動デザイン」による躍動的で生命力にあふれる造形や、低燃費を実現する「SKYACTIVテクノロジー」が採用されています。

また、クラフトマンシップが感じられる上質な内装も大きな特徴です。ボディサイズは全長4275mm×全幅1780mm×全高1550mm、ホイールベースは2570mmです。

パワートレインには、1.5リッターガソリンエンジン「SKYACTIV-G 1.5」と、国産コンパクトSUVクラスでは唯一となる1.8リッターディーゼルターボエンジン「SKYACTIV-D 1.8」の2種類を用意しています。

安全性能の面では、衝突被害軽減ブレーキやブラインドスポットモニター、後側方接近車両検知、マツダレーダークルーズコントロール、360度モニターといった先進安全機能が全車に標準で装備されます。

今回の変更で、ガソリンモデルは「15S Urban Dresser II」（FF／4WD）に一本化され、「15S Touring」と「15S Vivid Monotone」は廃止されました。「Urban Dresser II」は、ブラック仕上げのフロントグリルやピラーガーニッシュを装備し、内装には合成皮革とグランリュクスを用いた「ピュアホワイト／ライトブラウン」のシックなコーディネートを採用することで、上級車に匹敵する質感を演出しています。



このラインナップ整理に伴い、人気装備の「アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH）」と「自動防眩ルームミラー」が標準装備化されました。

一方、ディーゼルモデルも「XD Vivid Monotone II」（FF／4WD）のみの設定となり、「XD Touring」はラインナップから外れました。「Vivid Monotone II」は、ブラッククロームのフロントグリルやスタイリッシュな18インチホイールを備え、インテリアは合成皮革／レガーヌ素材のシートでブラックに統一されています。

今回の改良で、新たにスーパーUVカットガラス（フロントドア）とIRカットガラス（フロントガラス／フロントドア）が採用されました。

その一方で、ステアリングシフトスイッチ、LEDフロントフォグランプ、運転席10Wayパワーシート＆ドライビングポジションメモリー機能は装備から削除され、パワーシート＆メモリー機能はオプション設定からも外れ、選択できなくなっています。

グレードラインナップを整理した新しいCX-3の価格（消費税込）は、270万4900円から355万7400円です。

同モデルに対して、ネット上では、「このサイズ感でこの内装の質感は唯一無二」「国産コンパクトSUVでトップクラスの高級感」と、質感を重視する層から高い支持を得ています。

また、ホワイトの合皮とブラウンのスエード調素材を組み合わせた内装について、「非常に上品」「欧州車のようなセンスの良さを感じる」といったポジティブな意見が多く見られます。

一方、「安いベースグレードがなくなってしまった」「MT（マニュアル）設定がないのが残念（※2023年改良でATのみ）」など、より手軽な価格帯や走りを楽しみたい層からは嘆きの声も上がっています。