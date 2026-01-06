「心が痛い」“日本代表アタッカーの重傷”に、39歳のベテランが漏らした本音【森保ジャパン】
2025年12月に左膝前十字靱帯断裂の重傷を負った南野拓実。森保ジャパンで主力を担うアタッカーであり、経験豊富なチームリーダーのひとりでもあった。その彼の怪我について、同じく日本代表で実績十分の長友佑都は次のように本音を漏らした。
「拓実の怪我は残念で、心が痛い」
ともに戦ってきた仲間だからこそ、重みのある言葉だ。それでも長友は「まだ分からないでしょ？」と“奇跡の復活”を信じている。
「可能性がゼロじゃないから彼も諦めてないし、僕も信じたい」
南野がもしワールドカップのメンバーから外れたら、貴重なリーダーをひとり欠くチームにおいて、長友の“味方を鼓舞する力”はより重宝されるのではないか。しかし、長友はあくまで「自分の立ち位置は変わらない」と冷静に受け止めていた。
「彼に関係なく、僕の立ち位置は変わらない。少なくとも、日本代表に僕自身は必要です」
南野の怪我に言及しつつ、自らの存在価値を強調した長友。「今年は本当に人生最大の勝負の年」と闘志を燃やす39歳のベテランが代表チームで躍動する姿を是非見たい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
「拓実の怪我は残念で、心が痛い」
ともに戦ってきた仲間だからこそ、重みのある言葉だ。それでも長友は「まだ分からないでしょ？」と“奇跡の復活”を信じている。
南野がもしワールドカップのメンバーから外れたら、貴重なリーダーをひとり欠くチームにおいて、長友の“味方を鼓舞する力”はより重宝されるのではないか。しかし、長友はあくまで「自分の立ち位置は変わらない」と冷静に受け止めていた。
「彼に関係なく、僕の立ち位置は変わらない。少なくとも、日本代表に僕自身は必要です」
南野の怪我に言及しつつ、自らの存在価値を強調した長友。「今年は本当に人生最大の勝負の年」と闘志を燃やす39歳のベテランが代表チームで躍動する姿を是非見たい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集